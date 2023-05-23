足球明星選舉︱明加索夫膺雙料足球先生　冀土庫曼人能同享快樂

撰文：袁志浩
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效力傑志的明加索夫成為今屆足球明星選舉大贏家之一，他獲頒最佳十一人（前鋒）之外，也大熱當選香港足球先生，同時與丹恩奴域及艾華頓瓜分港超神射手寶座。

明加索夫受訪時對得獎大感意外，形容感覺十分神奇，也是夢想成真，「這是我人生及生涯中最重要的時刻」。

足球明星選舉︱明加索夫獲香港足球先生　孫銘謙奪兩獎｜得獎名單
明加索夫成為雙料香港足球先生。（夏家朗攝）

他2022年頭才轉投傑志，當時香港正值疫情高峰期，球季最終腰斬，但這位翼鋒於代表「藍鳥」出戰亞冠盃分組賽時展露光芒，更帶領球隊歷史性晉身亞冠淘汰賽，讓球迷留下印象。

回想起當初選擇來港，明加索夫慶幸自己做對決定，「我當是仍很猶豫，因為這裏的環境跟足球都很不同，多得老婆不斷跟我說一切會變好，否則我也不會站在這裏。我也要多謝香港，多謝在這裏遇到的所有好人。」獲獎後隨即着老婆Aya上台合照，與自己分享喜悅，看得出明加索夫有多感激家人的支持，「我做的一切也是為了他們。」

港足日與夜．明加索夫︱為國也為家　誓當讓土庫曼驕傲的汗血寶馬
明加索夫邀請老婆Aya一起上台合照。（夏家朗攝）

生於土庫曼的明加索夫，一舉一動不時獲國內傳媒報道，他在過去訪問也不時提到家鄉，認為自己背負了讓大眾認識這個地方的責任。今次獲獎，他也有所感觸，「希望這能為我家鄉帶來改變吧，我快樂得內心像着了火，甚至說不出話來，我想他們每個人的一生中，都能有這種感受一次。」

展望下個球季，明加索夫期盼有更多球迷入場，感受熱烈氣氛，「今年是難以置信的一季，下季參與亞冠，會有主場及作客比賽，希望能帶來更有趣的比賽，進一步展示我們的技術及能力。」

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