足球明星選舉︱林衍廷從被禁賽到獲獎　「原來改變會有人認同」

今屆香港足球明星選舉最佳十一人獎項得主，除了有守門員葉鴻輝第十度獲獎，力追前輩李健和紀錄（11次），也有多位球員首度站上頒獎台，包括後衛加比爾、徐宏傑、金旻奎、中場米基爾、林衍廷、前鋒明加索夫跟孫銘謙。



當中23歲的標準流浪中場林衍廷近季曾捲入疑性騷擾女球證風波，也一度因隨香港23歲或以下代表隊外出比賽時醉酒生事，被禁入選港隊一年。

至今季初，林衍廷參加「街場」賽事，遭對手粗野侵犯後有報復行為，遭球證驅逐後再脫下球衣掟向球證，結果曾被流浪無限期停賽。不過，林衍廷之後復出愈踢愈好，4月份對港會一仗當選全場最佳球員，表現獲得肯定；港足主教練安達臣更把他列入6月友賽初選名單。

葉鴻輝第十度獲選最佳十一人，是現役球員中最多，但他未能出席頒獎禮。（夏家朗攝）

林衍廷終「識死」 自言長大的一季

如此曲折離奇的「劇情」，令林衍廷也感到意外：「我本來不是中場出身，但拿到最佳中場。加上之前犯錯，到季中真的『識死』，原來改變真的會有人認同，這是我（人生）很重要的一步。」

他不諱言自己的轉捩點，是季初被停賽的時期：「真的感覺到自己錯了一次、兩次、三次，別人給了我很多機會，這次真的可能是最後一次了，或者不能再踢港超。所以就反省是否仍要這樣（犯錯）下去，加上很多長輩都給我意見，我開始接受，他們批評也是為我好。」

林衍廷首奪最佳十一人獎項。（夏家朗攝）

他形容今年是「長大」的一季：「之前上球場就做自己，贏波外什麼也不理，但學懂了贏波之外，要思考多一點。多謝家人、莫生（流浪會長莫耀強）、Philip（流浪總監李輝立），還有隊友如（盧）均宜、（林）嘉緯，每日在他身邊踢波都是個學習的過程。」他透露來季會留隊，協助流浪出戰亞冠盃外圍賽。

今屆最佳十一人（後衛）得獎者，左起金旻奎、加比爾、艾里奧及徐宏傑。（夏家朗攝）

艾里奧三奪最佳十一人：距離退役不遠了

至於同是第一次獲得最佳十一人的後衛徐宏傑就指，獎項是對今季努力和表現「很大的肯定」，「推動我繼續努力進步，希望一季比一季好。很開心今季發揮穩定，適應了踢右閘，在這位置長遠發展應是最好，想在港隊競爭一席位」。

繼2016/17、2020/21年度後再當選最佳十一人的傑志中堅艾里奧，就多謝全隊上下的幫忙，他自言年齡已漸老，要保持在高水平練習跟比賽絕不容易。「獎項是我的動力，繼續為傑志與香港踢下去。我知道退役距離我不遠了，但我仍感覺自己可踢出好表現，也許會留多數年吧，讓我們再看看。」