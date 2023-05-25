U23亞洲盃外圍賽︱港足抽下籤遇強敵　下月作客友賽塔吉克練兵

香港22歲以下代表隊在今年9月4至12日的國際賽期，將出戰亞洲足協23歲以下亞洲盃外圍賽，賽事分組結果周四（25日）經抽籤後出爐。



今屆外圍賽共有43支球隊參與，並分為11組，最終港隊被抽入E組，對手包括賽事上屆亞軍烏茲別克、第二檔次種子排名最高的伊朗，與及阿富汗。

由於烏茲別克在抽籤前已確認會主辦分組賽，意味港隊將作客這個中亞國家，與同組球隊踢單循環聯賽，每組首名及4支最佳次名球隊，將進軍2024年4月在卡塔爾展開的決賽周。

港足U22今年3月曾到新加坡參與四角賽。（HKFA）

港隊早前已公布，今屆會由港超球隊「香港U23」主教練司徒文俊領軍，球隊日前發放初選名單，盧兆崎、伍瑋謙、葉卓文、馬希偉及趙聡悟等多位港超球員都有入選。

港隊部份成員雲天樂、陳潤潼、何家智、何瀧浩、宏愷志、黎皚韜、林樂賢、李樂謙、鄧筵霑及劉君正，今周末會先出戰「香港足球會七人足球賽」。

球隊踏入6月繼續集訓，並於下月10日友賽香港足球代表隊，然後於12日啟程前往塔吉克斯坦，與該國代表隊友賽兩場。預料這支港足U22部份球員，今年9月中下旬亦會再獲徵召，參與杭州亞運。