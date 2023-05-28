港甲︱高力北區奪季軍　傳有意升港超　主席：不想踢一兩季又自降

來季香港超級聯賽或有11支球隊參賽，有傳甲組聯賽球隊高力北區有意升班，球會主席朱浩賢透露，籌備進度理想，希望能為球迷帶來驚喜。



今屆港超早前正式完季，因不設降班，來季至少有10隊參賽，足總行政總裁譚秋朗早前透露，或有一支甲組球隊升班。

在港甲冠軍中西區跟亞軍駿英九龍城表明拒戰港超後，有傳高力北區有意衝超，這支區隊今日在港甲補賽擊敗黃大仙，反壓南華以港甲季軍完成球季。

高力北區來季有機會升班。（袁志浩攝）

北區主席朱浩賢承認，球隊年年都想升班，但受經濟等各種因素影響，希望下季能給球迷驚喜，「盡力吧，（籌備）進度理想。」他澄清沒有受到足總邀請，只是考慮到由業餘轉至職業聯賽，贊助跟資源上「是跨出很大一步」，「現在還差一點資源，管理層經驗也不足。我不想只踢一、兩季又落返去，今季班費過百萬，但踢港超預計要籌到500至600萬班費才足夠，否則大家都辛苦。」

北區主席朱浩賢。（袁志浩攝）

他強調自己一直希望帶領球隊升班，「若然做到會是歷史，很值得開心，期望有這一天，但待一切成熟先會公布。」他指假如球隊參與港超，會選擇位於上水的北區運動場作主場。至於球員與教練的去向，他大讚主帥蔡仲賢「教得好」，並指今季成績比預期理想，下月初會請球員到大阪旅行，慰勞全隊，「下季如何就交由教練決定，雖然我有最終決定權，但我一向都不干預他們。」

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至於曾執掌港超愉園的鮑家耀，現在北區擔任助教，他稱假如球隊升班，會視乎高層安排，不排除會考慮出任主教練。然而鮑家耀坦言，隊中現有成員大部份有正職在身，屆時可能要求球員以「兼職」身份參賽。