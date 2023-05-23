足球明星選舉︱費查金球改變命運　成球迷寵兒：有心沒有不可能

大概季前沒有人會想過，業餘模式訓練的港會在今屆香港足球明星選舉中，會有球員得獎。

正職是海外物業投資顧問公司的行政總裁的港會守門員Freddie Toomer（費查），在季中一場比賽的補時階段後上倒掛入球追和對手，除了讓他的名字廣為人知，也助他贏得「最受球迷歡迎之星」。



費查奪得最受球迷歡迎之星。（夏家朗攝）

費查在網上投票中一直名列前矛，他受訪時多次向球迷致謝，表示是對方讓自己夢想成真，「我希望我下季能再拿一次」。毫無疑問，那記入球在觀眾心目中留下了深刻的印象，費查認為自己當選，也因為曾勇救不少險球。

「大家都喜歡我一邊工作，一邊在高水平比賽的這特色。季初我只想着球隊今季要拿10分，預計自己會不斷在網窩內拾出皮球，想不到現實是這樣！證明只要有心去做，沒有事不可能，希望這能啟發更多人吧。」

不過，不論金球或獎項，都影響不了他，「我仍熱愛在港會踢波，做現在自己喜歡做的事。只是人們會認得我，小朋友會跟我擊掌，這一切都很有趣，但對個人而言，我的生活沒有改變」。

陳肇鈞：我們有一班很落力的球員

至於陳肇鈞就擊敗費查跟明加索夫，爆冷贏得由球員選出的「球員之星」。他自言今季在場上貢獻不算多，本預計只是到場「陪跑」，對獲獎感到意外，「要計表現，也要數到去年6月的亞洲盃（外圍賽）。可能我效力過許多球會，多朋友，球員比較撐我，非常感恩。大家一直以來對我有好或差的印象，今次就是好印象的回報吧。」

陳肇鈞在獲獎後在台上有感而發，表示作為球員，過去數年並不易過：「大家也明白是有點難捱，我們有的是一班很落力的球員，特別是本地球員，為了每年有合約犧牲了很多，希望未來會變得更好。」