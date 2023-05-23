足球明星選舉︱盧比度首奪最佳教練　孫銘謙：沒隊友我什麼也不是

「最佳教練」可能是今屆香港足球明星選舉最令人意外的一個獎項，來自東方的盧比度擊敗帶領傑志勇奪「三冠王」的朱志光，首度獲得此項榮殊。



盧比度在2010/11年球季曾贏得香港足球先生，從最佳球員變最佳教練，是繼本地球圈名宿山度士後的第一人（分別於1990/91及2008/09年度球季贏得香港足球先生及最佳教練）。

盧比度坦言當下感受難以用言語表達，他指港超多位教練都值得獲獎，要脫穎而出並不容易，尤其是擊敗大熱的朱志光：「很感恩投票的人考慮了各種因素，我也感到十分自豪，這是人生中最重要的時刻之一。」

盧比度從12年前的香港足球先生，到今屆當選最佳教練。（夏家朗攝）

他笑言以兩個身份奪獎，秘訣是每一日從最好的人旁邊學習，「我曾跟Alex（朱志光）及甘巴爾這些好教練工作，汲取了他們的經驗，再給合我球員生涯的知識。」

值得一提，東方前鋒孫銘謙跟黃皓雋一同獲頒「最佳青年球員」，將東方陣中華將潛能發揮到最大，相信正是盧比度當選的原因之一。他稱比起自己，更樂見麾下兩員奪獎，「這是努力的回報，他們值得的」。

東方兩名球員孫銘謙（左一）及黃皓雋（右一）包攬最佳青年球員。（夏家朗攝）

孫銘謙奪兩獎：沒隊友我什麼也不是

同時首度成為最佳十一人（前鋒）的孫銘謙，不斷感激球會教練及管理層的信任，也提及隊友們，「今季曾連續幾次射失十二碼，但他們一直支持我、幫我加操，龍門部雖然已經很累，都抽時間及心機陪我練。沒有其他人在我背後跑、傳送，我什麼也不是，只會是個普通的球員。」

今屆成為華人神射手的孫銘謙，在各項賽事累積攻入14球，成為港超聯年代單季入球最多的華人球員，在球會跟港隊也是長期正選，其實外界早已不當作他是「青年球員」，「這也值得我開心，多謝大家的肯定及厚愛」。黃皓雋就稱，今季「最佳青年球員」競爭大，每位候選人都值得獲得，自己會把獎項當作是來季的動力。