香港足球明星選舉象徵復常　賽果惹議　機制漏洞可修補︱體壇札記

自2018/19年度球季之後，香港超級足球聯賽終於再度經歷一個完整球季、重辦實體「香港足球明星選舉」頒獎禮。三年疫情，本地球圈迎來翻天覆地的改變，不論球會、球員成績如何，希望都能藉今季復常重新出發，證明有心人仍在、香港足球還有生存空間。



隨着香港足球明星選舉完結，意味今季港超聯正式落幕，一如本地各類型頒獎禮，今次選舉得獎名單同樣引起討論，有人覺得賽果難以置信，有人戥落選者不值。

今屆各個獎項均由不同持分者投票選出，以「最佳十一人」為例，投票者包括評審委員會（成員包括港足主教練安達臣、足總技術總監安頓、競賽部主管葉冠求及裁判總監張炎有，佔比35％）、已登記傳媒機構（佔比20％）、公眾（佔比30％）及香港體育記者協會（佔比10％）；港超聯每月「最有價值球員」獎項則佔比5％，而每場「最佳球員」得主就獲額外加0.2分。

明加索夫大熱當選香港足球先生，相信結果沒有爭議。（夏家朗攝）

由此可見，傳媒票（已登記傳媒機構加上香港體育記者協會）跟公眾票佔比一樣，即使加上傳媒有份選出的港超聯每月「最有價值球員」獎項，佔比都僅與評審委員會相同。所以有部份球迷認為傳媒「改變」賽果，實在是過份抬舉，況且部份得獎者其實也在記者意料之外。

不過就算如何，也不必輸打贏要，因為賽果沒可能符合所有人期望，每個人投票時心中都有一把尺，可以是很客觀地分析數據，也可以是很主觀地認為他「靚仔」；不用「識波」也能投票，並嘗試在專業與大眾間取得平衡，正是投票機制的初衷。

最佳十一人（後衛）得獎者徐宏傑（右一）及加比爾（左二），入圍香港足球先生最後三強，叫人意外。（夏家朗攝）

解釋「不尋常」分數 賽制「漏洞」已出現多年

值得一提，本被視為「香港足球先生」大熱之一的艾華頓，未能打入最後三強，「爆冷」取而代之的是兩名後衛徐宏傑跟加比爾，同樣惹來爭議。可是這向來是賽制的「小漏洞」，因最佳十一人中最高分3位自動成為三甲，而各人是與相同位置的球員互相「𠝹票」。

以今屆為例，前鋒雖有明加索夫是「穩膽」，但艾華頓、孫銘謙、神田夢實、史提芬彭利拿、祖連奴各有捧場客，分薄票源；中場（得獎者均不超過40分）及守門員亦是同樣情況、沒有所謂必贏人選。

相反，佔4席的後衛本已比前鋒及中場有利，從足總公布的得分可見，徐宏傑跟加比爾分別獲55.98及54.61分，比同獲頒最佳十一人（後衛）的艾里奧與金旻奎高出一截，相信是因為兩人普遍是投票者的「心水」，面對較少競爭，變相突圍而出。

今屆「香港足球明星選舉」得獎名單及詳細結果：

同類情況過往亦出現過，如2017/18年度球季，華杜斯以79.22的高分榮膺「香港足球先生」，但排在第二位的是當年獲得廣泛認同的傑志右閘唐建文（69.59分），分數甚至比該屆帶領陽光元朗捧走高級組銀牌的艾華頓（56.25分）還要高。而在2016/17年度球季，「藍鳥」費蘭度首奪「香港足球先生」，其司職後衛的隊友金奉珍，就力壓當屆港超兩大射手辛祖與洛迪古斯，於最佳十一人中獲得第二高分。

假如球會真的有心希望個別球員當選，就必須先了解遊戲規則，把球員放在最合適的「位置」，例如若神田夢實在今次選舉角逐最佳十一人（中場），相信當選機會比競逐前鋒更高。又或者建議足總未來考慮更改賽制，調整除守門員外、各個位置的限制人數，如後衛可選3至5人，中場可選3至5人，前鋒可選1至3人，讓投票者自行選擇陣式及最佳十一人，並按最高分的球員依序排出可行陣式，將現有漏洞縮到最細。

唐建文在2017/18年度球季，也以後衛身份成為最佳十一人中第二高分的球員，僅次於該屆香港足球先生華杜斯。（資料圖片／李澤彤攝）

相隔三季再辦實體頒獎禮 傳統盛會的重要性

其實大家忘記上述情況也不為過，因為對上一次的實體足球明星頒獎禮，已要數到2018/19年度球季，之後數季因為疫情，令兩屆選舉取消，即使是2020/21年度的頒獎禮，也只能在網上舉辦。

有球圈中人認為，不論誰人得獎，實體頒獎禮都有其「象徵性」。「它就是傳統，是個盛會，代表球季圓滿結束，同時展望下季。」另一位球會教練就指出，再辦實體頒獎禮令大家重拾回憶，「一年過去，有個活動讓彼此再走在一起，今年大家好像都更加期待。」他表示就如樂壇每年派成績表，球員能得到認同，始終是好事，「讓大家習慣原來季尾，對你的好或不好會有評價，推動年青球員或初到港的外援不斷進步。」

孫銘謙第二度奪得最佳青年球員，卻是首次在觀眾面前獲獎。（夏家朗攝）

這個「習慣」連近年站穩港隊正選的孫銘謙也未適應，2018年出道的他，甫展開生涯就遇上疫情，兩年前首奪「最佳青年球員」，只能透露預先錄製的片段跟球迷分享感受，這次再獲獎，台前除了坐滿觀眾跟傳媒，過程也在網上直播，難怪一向淡定的他也不禁道：「今次緊張很多，因為第一次在這麼多人面前拿獎，感覺很熱鬧。」

同是再度獲獎的陳肇鈞就透露，頒獎禮確實對球員有鼓勵作用，「對上一次（2018/19年球季）感覺到自己有機會拿獎，場上是會給多一分力、跑多兩步。球員生涯很短暫，每個人都想上台、給自己一個交代，所以頒獎禮是有價值、應該要做的。」

陳肇鈞曾於2018/19年度球季獲頒最佳十一人（中場），今屆剛當選球員之星。（夏家朗攝）

美中不足的，是今屆頒獎禮有不少候選人甚至得獎者缺席，令最佳十一人的大合照「唔齊腳」。這或源於足總一改慣例，待所有比賽完結後才舉辦頒獎禮；球員辛苦了一整季，有外援早已訂好機票回鄉，本地球員則放假去旅行，強行要他們留港出席也說不過去，況且投票早就結束，提前舉辦對雙方都好。

最佳十一人得獎者大合照，只得8人，葉鴻輝、米基爾、基爾頓缺席。（夏家朗攝）

久未體會的完整球季 象徵重新出發

多位球圈人士都稱，今屆頒獎禮雖然場地、氣氛與疫情前相約，但幾年來已人面全非。過去3季，本地球賽斷斷續續地舉行，最嚴重甚至腰斬，今個球季能順暢地完成，別有一番意義。

和富大埔一隊助教、同時執掌多支梯隊的「名宿」葉佳曾透露，完整球季讓球會更有人氣，有更多活動可辦。正如大埔早前在林村許願樹旁舉辦的千人宴，讓街坊、男足、女足、梯隊成員互相交流，已是最好的宣傳，藉此凝聚更多區內小朋友，青年軍的報名人數也因而增加，有利球會發展。

大埔早前在林村許願樹旁舉辦千人宴，葉佳（左四）都有參與。（資料圖片／袁志浩攝）

另外，有球會教練也稱：「（疫情間）不論花錢的（老闆）或收錢的（球員）都不知用什麼心情去迎接球季，（球員）要估老闆捨不捨得投資，但（老闆）又沒理由白白支薪，最慘是想練也沒地方可以練。」

過往港超曾「百花盛放」，多支球隊都願意斥巨額班費競爭，惟疫情改變了球圈生態，投資者與贊助商相繼退出，資源難免大減；今季告訴各位持分者的是，香港足球已經「復常」，讓大家放心再投入其中。有球員認為，最重要是讓外界看到球圈向好發展，「今季有不少壯觀場面，爭冠也鬥到最尾，證明香港足球仍有生存空間。雖然一切比疫情前還有距離，但我們沒本錢急，一步一步來。」

冠忠南區今季贏得創會以來首個頂級聯賽錦標。（資料圖片／廖雁雄攝）

再者，今屆頒獎禮戰況比預期更激烈、賽果更平均（10隊中有7隊球員獲獎）；雖然傑志贏得「三冠王」，但冠忠南區首奪頂級聯賽錦標（菁英盃），流浪也殺出重圍、喜獲亞洲賽資格。不要忘記除了球員需要肯定，球會投資者也想得到回報。

有球會人士期盼這些今季爭得佳績的球會，未來會加強投資，「復常初段強隊仍不敢去到太盡，反而有空間讓其他球會去進步，希望大家一起努力。」透過今季重新出發，本地波要走的路還有很遠很遠。