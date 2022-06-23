足球熱話｜伊巴被舊隊友批只懂出風頭　全因勝利巡遊而結怨

AC米蘭神鋒伊巴謙莫域助球隊奪冠後，自揭過去半年一直強忍沒有前十字韌帶之痛，全靠打針及服止痛藥才能出戰，精神可敬。

伊巴性格霸氣，卻招來「Haters」，早年曾在AC米蘭共事的查漢奴古，聲言伊巴只懂搶風頭，對球隊根本沒有貢獻。



AC米蘭相隔11年再奪意甲冠軍，隊中老大哥伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）揭露自己負傷上陣半年之久，一直保持打針及服食止痛藥，強忍左腳沒有前十字韌帶之苦。伊巴心理夠強大足以撐過去，最終助AC米蘭再度成為意甲盟主。

伊巴謙莫域過去半年承受一生最痛 用信念將不可能變可能

伊巴謙莫域捧盃霸氣外露 感謝拉奧拿說服他重返AC米蘭

伊巴飽受左腳傷患，助AC米蘭相隔11年重奪意甲冠軍。（資料圖片／Getty Images）

年過40，忍痛披甲，在外界眼中無疑是個可歌可泣的故事，在舊隊友查漢奴古（Hakan Calhanoglu）眼中，卻認為伊巴沒有實質的貢獻，「他（伊巴謙莫域）今季其實對AC米蘭沒有太多貢獻，傷多過踢。他只懂搶風頭，無論如何也要得到眾人的目光。」

查漢奴古負評伊巴，二人早年曾在AC米蘭共事，其後以自由身轉投同市宿敵國際米蘭，兩人竟因為早前的勝利巡遊結怨，伊巴當時在開篷巴士上致電查漢奴古，同時要求球迷向這名舊將喊話，球迷隨即報以噓聲。

伊巴一向行徑出位，被舊隊友指只懂搶風頭。（資料圖片／Getty Images）

查漢奴古談及此事時，聲言不介意伊巴的幼稚行為，「伊巴都已經40歲，不再是18歲的年青人，換轉我在他的年紀，我不會做這種蠢事。」這名土耳其中場過往與伊巴的關係不錯，二人不時一同共晉晚餐，伊巴更把他們的軼事收錄在自傳中，查漢奴古如今就直言「最好唔好搞我！」

查漢奴古狠批伊巴行為幼稚。（資料圖片／Getty Images）

查漢奴古在AC米蘭效力4年，最終不歡而散，背後竟是因為一件小事，「我在國際米蘭的日子十分高興，球迷們也非常熱情。我當年在AC米蘭效力4年，主場出賽也沒有球迷高呼我的名字。」

更多足球熱話：