意甲︱伊巴謙莫域過去半年承受一生最痛　用信念將不可能變可能

AC米蘭前鋒伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimović）透露，自己過去半年一直承受左膝傷患的痛苦，但即使不斷打針及食止痛藥，他仍如常為球隊拚搏比賽，就是為了兌現承諾，與隊友一起拿下意甲冠軍。



瑞典球星伊巴謙莫域2020年重返AC米蘭，為更衣室注入經驗及領導力，日前他終帶領球隊重奪失落11年的意甲冠軍，頒獎儀式上他抽着雪茄，以最有型的姿態慶祝，但一切榮光，其實是用無盡的痛苦換來的。

伊巴今日在社交網站撰文，附上隊相、自己與獎盃的合照，還有一張自己膝頭貼滿紗布的黑白相。他透露，其左腳膝頭過去6個月一直腫脹，且沒有前十字韌帶（ACL，Anterior Cruciate Ligament），卻如常比賽。

「我對上半年，只跟球隊訓練了10次，卻打了20針，每隔一星期就要去清理膝頭（Emptied the knee），而且每日食止痛藥。」

伊巴的膝頭過去半年令他承受極大痛楚。（Zlatan Ibrahimović Facebook）

伊巴捱過所有苦痛，助AC米蘭重奪意甲冠軍。（Zlatan Ibrahimović Facebook）

伊巴表示，因為痛楚，這半年甚至難以入睡，休息時間極少，強調是自己一生以來，未曾在場內場外遭受過如此苦楚。不過，他仍捱過去，把不可能變成可能，「在我腦海中只有一個目標，就是讓我的隊友及教練成為意大利的盟主，因為這是我的承諾」。

他最後寫道：「今天，我終於有一條新的十字韌帶了，還有多一個冠軍。」