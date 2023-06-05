法網｜日本女雙球手擊球誤省中球僮　先被警告後轉軚再被DQ

網球球僮日灑雨淋，有時更有機會「食波餅」，後果可以很嚴重。

法國網球公開賽女子雙打第三圈，日本女將加藤未唯隨意將網球打向場外，不慎打中底線的球僮，初時球證只是出示警告，但當對手抗議後，決定改變主意，這對女雙16號種子最終被取消資格。



加藤未唯與印尼球手Aldila Sutjiadi合作出戰法網女雙。（Twitter截圖）

法網女雙16號種子﹑加藤未唯（Miyu Kato）與印尼球手Aldila Sutjiadi出戰第三圈，這對日印組合先落後一盤。戰至次盤第5局時，當時雙方打成30：30平手，加藤未唯未開波時，在網前反手一揮，將網球打向底線，不慎打中底線的女球僮。

該名「食波餅」的女球僮隨即掉淚，加藤上前道歉並安慰球僮，球證原本向加藤發出警告，但該名女球僮繼續落淚，對方球手上前向球證抗議，球證與賽事總監商量後，認為加藤的擊球對球僮造成傷害，最終判這對日印組合取消資格。

賽事總監亦有向加藤解釋，即使是意外，但加藤的確擊中球僮並受傷，她需要為自己的行為負責任。

加藤未唯被取消資格後不禁落淚。（Twitter截圖）

翻查片段，加藤未唯的擊球速度不算快，看來不像是發脾氣，卻偏偏擊中女球僮。對方捷克球手Marie Bouzkova賽後表示，當時提示球證不要忽略該女球僮的傷勢，「個女仔（球僮）喊咗15分鐘，我認為球證先俾警告，係因為佢睇唔到個女仔喊緊，佢一定好痛。我哋向球證講，叫佢留意個女仔，畢竟球速唔係低。」

因為加藤誤中球僮而被取消資格，這名日本球手賽後都不禁落淚，拍檔隨即安慰她，而她們今次法網的分數及獎金同樣被罰。加藤未唯賽後透過社交網站發文，向該名女球僮﹑拍檔及團隊致歉，再強調今次是意外，是無心之失。