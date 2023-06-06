法網｜女雙擊中球僮被DQ後續　對手向球證報寸笑看「成果」被圍插

法國網球公開賽女子雙打第三圈的爭議事件——日本女將加藤未唯意外擊球不慎打中底線女球僮，球證最初只是警告，對手提出抗議後，球證改變主意令取消加藤未唯和拍檔資格，一夜間成為全球網上熱話，不止日本網民鬧爆向球證「報寸」的兩位女雙球手，各地網球迷均將矛頭指向兩人，甚至怒罵她們為騙子。

有「女金剛」稱號的一代名將娜華蒂露娃批評，球證和大會錯誤演繹球例，並對蘇莉比斯湯姆和寶施高娃行為感到羞恥。



加藤未唯被取消資格後不禁落淚。（Twitter截圖）

法網女雙16號種子加藤未唯（Miyu Kato）與印尼球手Aldila Sutjiadi出戰第三圈，這對日印組合先落後一盤。戰至次盤第5局時，當時雙方打成30：30平手，加藤未唯未開波時，在網前隨意反手一揮，將網球打向底線，不慎省中底線的女球僮。該名「食波餅」的女球僮隨即掉淚，加藤上前道歉並安慰球僮，球證原本向加藤發出警告，但該名女球僮繼續落淚，對方球手上前向球證抗議，球證與賽事總監商量後，認為加藤的擊球對球僮造成傷害，最終判這對日印組合取消資格。

加藤擊球誤中球僮被取消資格，這名26歲日本球手賽後不禁落淚，拍檔隨即送上安慰。事後加藤未唯在社交網站發文向女球僮﹑拍檔及團隊致歉，強調今次純屬意外。

日本球手加藤未唯（右）與印尼球手Aldila Sutjiadi合作出戰法網女雙。（Twitter截圖）

日本球手質疑對手動機

事件令提出抗議的西班牙球手蘇莉比斯湯姆（Sara Sorribes Tormo）、捷克球手寶施高娃（Marie Bouzková）備受批評，加藤未唯亦提出質疑，「我不知道為何對手背向球網，卻能作證指出球僮頭部被擊中流血。我不明白我們對手的態度，讓事情惡化。」

前世界排名第一球手，一代名將娜華蒂露娃批評，球證和大會錯誤演繹球例，並對蘇莉比斯湯姆和寶施高娃行為感到羞恥，「這是對球例的荒謬演繹，這樣導致對手失去資格簡直可恥。」有球迷提出，今次事件跟祖高域在2020美國網球公開賽意外擊中司線員喉嚨類似，娜華蒂露娃不同意，「那並不相同，你知道的。跟蘋果和橙那樣不同。」她解釋，加藤未唯所擊出的球力度不強，因此與祖高域那次截然不同。

加拿大體育記者斥行為可恥

各地球迷紛紛為加藤未唯送上支持，各地體育平台以至記者和網民亦為她大抱不平，美國Fox Sports上載蘇莉比斯湯姆和寶施高娃的照片，寫道：「當對手組合被取消資格，兩球手均在笑。」帖文引來加拿大體育記者Ben Lewis留言狠批：「蘇莉比斯湯姆和寶施高娃為一次意外事件堅持要對手取消資格，行為可恥。她們在更衣室將失去尊敬，實在離譜！」

加藤未唯拍檔Aldila Sutjiadi的印尼同鄉球手Vito Jahyadi，轉載上述蘇莉比斯湯姆和寶施高娃在笑的照片，加上一句：「她們甚至在笑和享受，真嘔心！」網民瘋狂留言爆鬧二人，「一點尊嚴也沒有」、「她們看不到那球如何擊出，然後提出抗議」，由日本到全世界網民和球迷，紛紛將矛頭指向蘇莉比斯湯姆和寶施高娃，指摘二人為騙子。

事發片段重溫：

西班牙球手為向球證「報寸」的解釋

面對外界排山倒海抨擊，蘇莉比斯湯姆拒絕承認責任，「我們只是在說球僮因為受驚才哭……然後我們說球僮被直接擊中，因為球證看不到個波。一切決定也是由賽事總監提出，跟我們無關，我們沒有做過任何不好的事情。」

「我不認為我做錯任何事。首先，昨天發生的事情很糟糕，要解釋整個事發經過並不容易。我告訴球證我看不到來球，它已經直接向我打過來。」

捷克與西班牙組合笑着晉級，廣受批評。（Twitter截圖）

根據大滿貫網球賽事球例，球員「除了比賽期間力爭分數，否則包括熱身時間在內，不能在賽事範圍內暴力地、危險地或憤怒地擊球，踢腳或投擲網球。」若違反有關規定，球證與賽事主管商議後，有權取消球手參賽資格，而且有關決定為最後及不能上訴，而被取消資格的球手會失去有關賽事所得的所有排名積分及獎金。

賽事總監向加藤未唯解釋，即使是意外，但加藤的確擊中球僮並受傷，需要為行為負責。翻查片段，加藤未唯的擊球速度不算快，看來亦不像是發脾氣，偏偏意外擊中女球僮。對手捷克球手Marie Bouzkova賽後表示，當時提示球證不要忽略該女球僮傷勢，「個女仔（球僮）喊咗15分鐘，我認為球證先予警告是因為他看不到球僮在哭，她一定很痛。我們跟球證說，叫他留意女球僮，畢竟球速不算低。」



幸好事件並未為日本女將加藤未唯今屆法網之旅寫上句號，她周一（6月5日）出戰混合雙打賽事8強，與德國拍檔Tim Pütz以7：6、6：2直落兩盤勇挫巴西對手組合，晉級四強。賽後她發文感謝大家支持，「我想多謝每一個人的持續支持。我收到全球各地洶湧而至的正能量，大大提升我的精神力量。現在我晉身混雙準決賽，我會運用大家送上的每一點正能量取得成功！」