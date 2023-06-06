法網｜魯尼苦戰近4小時闖八強　離奇誤判得利被網民炮轟作弊

法網繼昨日（5日）的「女雙DQ事件」後，再有一次錯誤判決引來爭議。

排名世界第6的丹麥球手魯尼（Holger Rune），昨日在法國網球公開賽第四輪擊敗世界排名第23、來自阿根廷的施雲度奴（Francisco Cerundolo）晉級八強。不過在第三盤時，一次離奇的誤判卻讓這場比賽成為討論焦點。



魯尼今場以7：6、3：6、6：4、1：6、7：6（10：7），總盤數3：2勝出，雙方激戰達3小時59分鐘，本應是一場精彩大戰。

魯尼激戰五盤勝出比賽，但焦點卻落在一次離奇誤判上。（Getty Images）

爭議一幕出現在第三盤的第4局，屬於施雲度奴的發球局。當時魯尼領先局數2：1，兩人戰成40：40「刁時」，施雲度奴擊球過網後，另一側的魯尼快步跑至，但在網球觸地兩次後才趕及擊球，這使施雲度奴站在網前一臉茫然地攤開雙手，連球僮也衝入場中，然後又狼狽地返回原位，但球證依然沒有任何表示，施雲度奴見狀便唯有揮拍「殺球」得分。

可是令人驚訝的是，球證居然將這一分判給觸地兩下才擊球的魯尼，原因是施雲度奴舉起雙手，被球證認定為「阻礙比賽（hinderance）」。連旁述也不禁連番驚嘆，表示球證犯下重大錯誤。

之後施雲度奴在無壓力下失分，被對手「破發」拿下該局，魯尼獲得優勢後，最終以6：4贏下第三盤。這次鬧劇亦被網民認為是這場比賽關鍵的轉折點之一，並在魯尼的Twitter下留言諷刺：「你真有體育精神！」、「網球是一項紳士運動，而且只容許彈地一次」、「作弊者已成為你終身的標記。作為一名前球手，你讓我感到嘔心，你侮辱了這項運動」。

賽後大量網民在魯尼的Twitter炮轟他是作弊者（Cheater）。（Twitter截圖）

賽後施雲度奴對此十分憤怒，「那是一個非常重大的錯誤，在兩次觸地後（有這樣的判決）實在難以置信，球證應該要重新檢查一次。被這樣拿走一分實在十分困難。」

他表示比賽在有攝影機的情況下不應該發生這種錯誤，「如果魯尼看到（兩次觸地），那他實在太糟糕，如果他沒有看到，那便是後話了，我也能理解。」不過施雲度奴表示這次誤判並沒有影響自己太多，他之後亦強勢反撲拿下第四盤。

賽後施雲度奴為這次誤判大感不滿。（Getty Images）

至於魯尼則表示當時沒有看到，「那時候我只是跑過去擊球，我只是在事後觀看重播時才知道那是兩次觸地。不過這一分就是這樣發生了，所以我對他感到很抱歉，但這就是網球，這就是運動。有些球證會錯判，有時候是對我，有時候是對他，這就是人生。」

雖然魯尼堅稱沒有留意到球已觸地兩次，不過很多網民都覺得他作為一名職業球員，不可能沒有察覺到。

魯尼八強戰的對手將為挪威球手魯迪（Casper Ruud），兩人去年法網同樣在八強碰頭，當時魯迪以3：1取勝。