桌球︱奧蘇跟女友復合自言要「乖D」　擬放棄部分本土賽專攻亞洲

桌球傳奇奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）跟演員女友Laila Rouass復合，心情大佳，大談二人之間的相處之道。

他又指未來球季或放棄部分英國上演的賽事，專注往亞洲發展。



奧蘇利雲與女友復合，心情大佳。（Getty Images）

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）跟演員女友Laila Rouass 2012年相遇，數年前幾乎步入教堂。之後改變計劃，不料十年情去年遇上考驗，一度分手。根據Laila Rouass說法，二人最終「尋回我們的路」復合，奧蘇直言：「她很好，我愛她。她是個很好的伴侶，我很喜歡跟她一起。」

他近日推出自傳《Unbreakable》，為宣傳罕有提及感情事，提到女友Laila Rouass，奧蘇說：「她很支持我，我要聽話一點（behave myself）。我知道什麼時候要放手：『好吧，現在你話事。』她真的很擅長說服我：『聽着，你生活忙碌，有很多事要做，所以繼續去做吧。』」

「現在感覺好多了，每個人都更加好。我只想她和她女兒高興，以及就如我家人一樣的她家人開心。」

桌球傳奇奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）跟演員女友Laila Rouass復合，自言從此要「乖D」。（Getty Images）

奧蘇利雲接受TalkSport訪問時，提到將計劃放棄部分英國本土賽事，專心到亞洲打波，「我現在開始另一種方式，出外參加所有海外巡迴賽，錯過所有英國巡迴賽」。

「我不能全部都打，以前我習慣說：『我不會外出，寧願留在英國』，那是很好的，但如今走到我生涯這階段，亞洲明顯是比賽的重大市場、更大規模的巡迴賽，所以我會參加而錯過英國那些。」他表示，「假如我在亞洲打得不好，便早些回家，我不介意跳上飛機返回蘇格蘭或貝爾法斯特。若我打得好，便希望留在家中一星期，跟狗狗外出散步，然後再上機到印度或其他地方。」

這位桌球7屆世界冠軍，上月在世錦賽8強不敵最終封王的比利時球手比素（Luca Brecel），始終未能創下8屆紀錄。