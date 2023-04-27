桌球世錦賽｜中國小將延續神奇之旅闖4強　奧蘇利雲連輸7局遭逆轉

世界桌球錦標賽進入最後階段，首度出戰的中國小將斯佳輝，8強又與蘇格蘭球手麥基爾戰至決勝局，結果這名中國小將再度力克對手，首度參賽即打入4強。力爭衛冕的奧蘇利雲，在領先的情況連輸7局，不敵比利時球手比素，無緣晉級。



20歲的中國小將斯佳輝今年首度世錦賽，由資格賽起過關斬將，先後力挫梅菲（Shaun Murphy）及米堅斯（Robert Milkins），殺入8強，與蘇格蘭球手麥基爾（Anthony McGill）爭入4強。

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斯佳輝過關斬將，延續神奇之旅。（Getty Images）

斯佳輝開段手感不錯，第2局打出106度，亦是今仗唯一的「Century Break」，其後局數曾經領先4：1，麥基爾隨後還以顏色，更一度領先，但雙方都未能拉開差距，戰情膠着，局數打成12：12平手，需要進入決勝局分勝負，這名中國球手結果以70：20奠定勝局，今次世錦賽第2次憑決勝局晉級。

世界排名第80位的斯佳輝，首度出戰世錦賽已經殺入4強，成為自1996年的奧蘇利雲後，27年來最年輕的球手躋身準決賽，亦是6年來再度中國球手打入最後4強。麥基爾賽後直言輸得心服口服，「20歲的斯佳輝打得非常好，我今仗不值得取勝，我簡直對不起入場的觀眾。」

斯佳輝首次出戰世錦賽即入4強，繼丁俊暉後再有中國球手打入準決賽。（Getty Images）

奧蘇利雲崩盤連輸7局

斯佳輝的4強對手，將會是淘汰奧蘇利雲的比利時球手比素（Luca Brecel）。力爭衛冕的奧蘇曾經領先局數10：6，想不到「火箭」在第三節崩盤，7局中僅累積86度。比素第17局以60：41追回一局後，上演大反擊，連續6局「起Break」，結果一口氣連贏7局，奧蘇利雲以10：13遭逆轉，衛冕失敗。

奧蘇利雲大好形勢下遭逆轉，他坦言對方打得太好。（Getty Images）

比素全場平均出手時間僅得17.7秒，最後一節僅花75分鐘就完成7局，賽後更獲奧蘇利雲盛讚，「如果今場是拳擊比賽，早就結束了。我從未看過一個像他（比素）一樣有天份的球手，他的才能是與生俱來，他的打法具觀賞性，我希望再看他的比賽。」

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