港超聯︱丹恩奴域指傑志拖欠獎金　球會發聲明反駁：已按制度發放

前傑志中鋒丹恩奴域在社交網站指控球會班主伍健拒發冠軍獎金,傑志今(9日)下午發聲明回應。



傑志今季成為本土「三冠王」,但季尾與主力射手丹恩奴域起風波——「藍鳥」指丹恩奴域去年12月上旬曾申請請假回鄉但不獲批准,結果擅自離港缺席操練,終被球會罰錢;對方本承認犯錯,但後來向球會發律師信追討罰款。最後傑志以「紀律問題」為由,「雪藏」這位黑山前鋒,但他依然以17個入球並列港超神射手。

丹恩奴域出席傑志的港超聯冠軍頒獎儀式。(袁志浩攝)

在事件期間,丹恩奴域一直有參與傑志操練,也出席「藍鳥」聯賽跟足總盃頒獎儀式,雙方合約在上月尾完結,丹恩奴坦更曾發文感謝傑志及會長伍健。

不過,丹恩奴域周四(8日)再在Instagram限時動態表達感受,慨嘆沒有預計過跟傑志的狀況會落得如此田地,「我幫球隊贏得三冠王,也在亞冠取得歷史性佳績(改制後首支香港球隊打入淘汰賽),但班主伍健決定不向我發放冠軍獎金,還欠我亞冠盃的那部分!相信他這個人、沒白紙黑字寫明所有事是我的錯!我上了好好的一課。」

丹恩奴域指控伍健沒有發放其冠軍獎金。(丹恩奴域Instagram截圖)

傑志在周五發表聲明,對丹恩奴域在社交媒體上指「被拖欠冠軍獎金」(bonuses for titles)及「球會仍欠我部份亞冠盃獎金」(still awe (sic) me part for ACL campaign)一事表示遺憾。

「根據球會與丹恩奴域簽訂的合約,獎金金額將根據球會訂下的獎金制度發放,而今季所有球員應得的獎金均已獲發放。」

「至於有關亞冠盃的獎金,是屬於2021/22球季,這份獎金已經在2022年6月7日經電匯轉至他的個人戶口。球隊在2022/23球季季初的亞冠盃16強落敗,同時,在備戰亞冠盃16強之時,丹恩奴域因為違反球會防疫規例,當時球會曾向他發出口頭警告,但並沒有因此罰款;所以對2022年亞冠盃整體而言,球會並沒有拖欠丹恩奴域的獎金。」

丹恩奴域曾向傑志發律師信。(資料圖片)

另外,傑志又重提丹恩奴域今年復活節假期委派律師向球會提出指控,「球會收到對方發出的律師信後,已向他的律師發信詳細解釋事件經過,當中涉及丹恩奴域一次申請休假被主教練拒絕後,在未經球會批准下缺席球隊訓練並前往歐洲擅自休假,惟至今事情再沒有任何進展。」