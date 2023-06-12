意甲附加賽｜維羅納後衛重演蘇亞雷斯經典　護空門出手救波成功臣

意甲降班附加賽，維羅納面對意乙的史柏斯亞（Spezia Calcio），下半場竟出現蘇亞雷斯經典一幕。

不過「經典一幕」並不是指有球員咬人，而是在這場生死戰中，維羅納後衛法拉奧尼（Davide Faraoni）為了護空門，出手將皮球拍走領紅，而且史柏斯亞未能射入12碼，最終維羅納因此而護級成功。



意甲今季起採用附加賽制度，即冠軍或第17名（最後一個降班名額）與另一支球隊同分時，將會以單場沒有加時的附加賽決勝負。今季38輪完結後，第16位的史柏斯亞與第17位的維羅納同積31分，根據意甲規則，由於對賽往績劣勢，維羅納即使得失球較佳亦排在第17位，不過在新賽制下雙方需要上演一場生死戰。

在新賽制下，史柏斯亞與維羅納須踢附加賽決定誰留在意甲。（Getty Images）

法拉奧尼在比賽第5分鐘便為維羅納打開紀錄，雖然史柏斯亞憑艾芬安柏度（Ethan Ampadu）將比數扳平，但尼干治（Cyril Ngonge）此後梅開二度，助維羅納領先至3：1。

在68分鐘，史柏斯亞迎來一次將差距收窄的良機。前鋒蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）把握對方後衛解圍失誤，將皮球高高地挑過門將，眼看將要入網之際，飛奔護空門的法拉奧尼情急之下，在門線前用右手將球拍走，順理成章地被判紅牌加12碼的「全餐」。

這一幕不免讓人想起蘇亞雷斯（Luis Suarez）在2010年世界盃，面對加納時用手撲出必入球的經典場面。今次更為雷同的是，史柏斯亞與加納一樣射失12碼，最後以1：3輸掉這場生死戰，確定來季跌落至意乙作賽。

蘇亞雷斯當年用手救出加納的必入球，是南非世界盃的經典場面之一。（Getty Images）

法拉奧尼雖然領紅讓球隊陷入十人應戰局面，但他為維羅納攻入今仗第一球，又將必入球「救出」，無疑為球會護級功臣。

法拉奧尼賽後慶祝球隊護級成功。（Getty Images）

雲尼亞里率卡利亞里升班 賽後激動痛哭

另一邊廂，意乙的升班附加賽亦戰至最後階段。雲尼亞里（Claudio Ranieri）帶領的卡利亞里上輪擊敗帕爾馬後，決賽面對排名第3的巴里，首回合以1：1打成平手。

次回合雙方亦踢得非常膠着，直至法定時間完結亦未出現入球。雲尼亞里在89分鐘派出老將柏禾列迪（Leonardo Pavoletti），不料他在第94分鐘即攻入致勝一球，助卡利亞里重返意甲。

卡利亞里曾一度跌至意乙第14位，今年元旦臨危受命的雲尼亞里，在球證吹響完場哨子一刻，激動地與助教相擁痛哭。其實早在1988年時他便曾執教過卡利亞里，當時雲尼亞里帶領這支球會從第三級聯賽連續兩季升班，一路殺上意甲，因此今次是他事隔35年後，再次率領卡利亞里升班。

賽後卡利亞里的球迷向巴里高喊「意乙、意乙」，這時雲尼亞里立即上前阻止，並呼籲球迷尊重對手，他此舉亦被稱讚為一名「偉大的紳士」。

他在接受《天空體育》訪問時表示，不明白為什麼球迷要向對方展示敵意，「為什麼要這樣對他們？他們為什麼要承受這些？他們是一支值得尊重的對手，賽前我告訴我的球員，無論發生什麼，我們都要與他們握手。」