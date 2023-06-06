意甲｜AC米蘭解僱馬甸尼或引發大地震　一次會面導致高層大決裂

近年成績剛有起色的AC米蘭或許將迎來巨變。

據多間意媒及著名記者報道，AC米蘭將解僱現任技術總監的球會傳奇馬甸尼（Paolo Maldini），報道引起多方關注，甚至指有球員感到不滿，更可能因此離隊。最新消息，AC米蘭今日（6日）發聲明，宣布馬甸尼由6月5日起結束在球會內的職務。



據意大利《天空體育》報道，AC米蘭即將解僱馬甸尼以及現任足球總監馬沙拿（Frederic Massara）。報道指他們在周一（5日）與球會班主Gerry Cardinale會面後，被告知將被球會解僱。

美國投資集團紅鳥資本現持有AC米蘭大部分股權，他們在2022年以12億歐元入主球會。Gerry Cardinale是紅鳥資本的創辦人及合夥人。

AC米蘭今日（6日）發聲明，宣布馬甸尼由6月5日起結束在球會內的職務。AC米蘭多謝他多年的服務，為球隊重返歐聯以及贏得21/22球季作出貢獻。

多間意大利媒體及記者報道，自2019年起擔任AC米蘭技術總監的馬甸尼即將離隊。（Getty Images）

著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）及意大利《米蘭體育報》（La Gazzetta dello Sport）則指，兩人與Gerry Cardinale經過一次氣氛「緊張」的會面後，因為對未來的理念分歧而將離開球會。

意大利媒體《SempreMilan》表示，馬甸尼要求會方投放更多資金，但Gerry Cardinale則希望他們能在目前有限的資源內控制支出，這也是雙方分歧最大的一點。

在球員時期，馬甸尼自1984年至2009年，一直都為AC米蘭效力，退役後至2018年成為紅黑軍團的體育戰略及發展總監，並於2019年獲晉升為技術總監。其父親施薩馬甸尼（Cesare Maldini）及兒子丹尼爾馬甸尼（Daniel Maldini），都曾為AC米蘭效力，他們一家可說是球隊三代忠臣。其中丹尼爾目前仍為紅黑軍團一員，不過暫被外借至史柏斯亞。

馬甸斯與馬沙拿合作的這幾年，為AC米蘭羅致了不少主力球員，包括拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）、湯姆利（Fikayo Tomori）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）、東拿利（Sandro Tonali）、基奧特（Olivier Giroud）以及昨天宣布退役的伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）等。

馬甸尼及馬沙拿曾為球隊簽入現時主力利亞奧。（AC米蘭Twitter）

AC米蘭上季重奪失落11年的意甲冠軍，今季只獲第4，但在歐聯卻殺入四強，錄得球會自2006/07賽季奪得歐聯冠軍後，歐洲賽成績最好的一次。近年紅黑軍團成績漸見起色，促成多宗轉會交易的馬甸尼與馬沙拿自然功不可沒。不過亦有報道指，會方不滿意他們去年夏天羅致的基拿迪尼（Charles De Ketelaere）及奧歷治（Divock Origi）沒有表現，前者的轉會費更高達3550萬歐元。

馬甸尼將要離隊的消息，震驚不少隊內球員。最近與AC米蘭簽下長約的主力前鋒利亞奧，便在Twitter發出一個疑惑的表情。他近年因出色表現頻獲其他球會青睞，雖然最後決定續約留隊，不過有媒體認為馬甸尼的離去可能會讓他改變主意。

此外，據英國《每日郵報》引述意大利《共和國報》（La Repubblica）報道，迪奧靴南迪斯及邁治蘭（Mike Maignan）均對此事感到不滿，後者更可能因此而不願意續約。最近有傳車路士跟熱刺都看中這名門將，藍軍想羅致他以取代阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga），熱刺則由於首席門將洛里斯（Hugo Lloris）可能離隊而需要尋找替代人選。

今次AC米蘭解僱馬甸尼，或許將會引發紅黑軍團隊內大地震，從而影響來季建軍。