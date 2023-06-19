歐國聯決賽｜莫迪歷再與獎盃擦肩　克羅地亞互射12碼飲恨失冠

走上頒獎台，在獎盃面前擦身而過，或許是世界上最遙遠的距離。這種飲恨的感覺，37歲的莫迪歷生涯第2度體驗。

克羅地亞在歐洲國家聯賽決賽與西班牙爭標，兩軍踢足120分鐘互無紀錄，需要以互射12碼決勝負，「格仔兵團」的般奴柏高域「突然死亡」時宴客，克羅地亞再度屈居亞軍。



克羅地亞靈魂人物莫迪歷（Luka Modric），早前領國家隊在歐國聯4強淘汰荷蘭，殺入決賽，與西班牙爭標，爭奪克羅地亞史上首個國際賽錦標。

歐國聯｜37歲莫迪歷愈老愈可愛 領克羅地亞反勝荷蘭闖決賽

莫迪歷領克羅地亞衝擊國家史上首個冠軍。（Getty Images）

繼4強對荷蘭後，37歲的莫迪歷照樣踢足120分鐘，亦製造不少攻勢，可惜未能攻破對方大門，克羅地亞與西班牙最終需要以互射12碼分勝負。雙方頭三輪12碼全數射入，當中包括莫迪歷操刀的一腳。

克羅地亞的馬積（Lovro Majer）主射，被西班牙門將烏尼西蒙撲出，但拿樸迪的12碼中楣彈出，救了克羅地亞一命，兩軍進入「突然死亡」的階段，西蒙再發威撲出般奴柏高域的12碼，加上卡華積一射中鵠奠勝，克羅地亞互射12碼以4：5飲恨，屈居亞軍，而捧盃的西班牙同時獲得下年歐國盃的參賽資格。

柏高域12碼宴客，最終克羅地亞互射12碼不敵西班牙。（路透社）

莫迪歷飲恨國際賽繼續無冕

繼2018年俄羅斯世界盃後，克羅地亞再一次在決賽飲恨，亦無緣贏得「格仔兵團」首個國際賽錦標。莫迪歷在皇馬贏盡所有，連金球獎也是囊中物，偏偏就是欠一個國際賽獎盃，莫迪歷領亞軍獎牌時經過獎盃，如今再度擦身而過，難免失望，歐洲足協主席施費連（Aleksander Ceferin）亦向他送上擁抱，安慰這名克羅地亞傳奇。

莫迪歷年屆37歲，今次的歐國聯決賽，可能是他職業生涯最接近國際賽獎盃的一次，而莫迪歷的未來有什麼動向，他似乎已有決定。根據西班牙《馬卡報》報道，莫迪歷賽後說：「我已為我的未來作決定，但我不會在今日公布任何事情。」

莫迪歷再度飲恨，屈居亞軍。（Getty Images）

克羅地亞主帥達歷（Zlatko Dalic）賽後向克羅地亞球迷致歉，就算失落冠軍，他也感到十分自豪，直言120分鐘的表現非常好，並對此沒有後悔。