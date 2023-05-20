菁英盃︱理文兩周失兩冠　主教練曾昭達向球員鞠躬：以此為鑑

班費近2000萬的理文季初銳意橫掃本地所有錦標，季中卻先後於高級組銀牌及足總盃出局，雖然球隊在港超與傑志鬥至最後一輪，但煞科日在多踢一人下被「藍鳥」追和，結果無緣首奪港超。至兩周後的今天，「黃黑軍團」又在菁英盃決賽失利，再次跟冠軍擦身而過。



理文兩周內連失兩冠，眾將相當失落。（袁志浩攝）

完場後理文眾將神情失落，小將羅焯熙更哭成淚人，今仗穿起隊長臂章的徐宏傑默默帶領全隊向球迷致謝，又接過代表亞軍獎金的「大型支票」，「短時間內錯過兩次冠軍機會，心情當然難過，但也為隊友這季的努力而驕傲。拿不到冠軍，意味我們不夠好，要付出更多才可以爭標。」

確認下季留隊的他認為，球隊除了經驗，球員還欠缺點決心，「下季一開始，每場決心要更大。」

徐宏傑以隊長身份接過亞軍獎金「大型支票」。（袁志浩攝）

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曾昭達：以此為鑑

至於季中走馬上任、取代原主教練陳曉明的曾昭達，賽後示意全隊圍圈，向球員勉勵一番，並在最後向麾下鞠躬致意。他承認球隊全場主導局勢，但被一個罰球改變了一切，「沒辦法。」他表示會助球員消化情緒，「以此為鑑，我會帶領大家下季重新挑戰各隊。」

理文會長李文恩早前已承認來季再增援，曾昭達透露，組軍目前仍處於起始階段，「會有不同變化，令球隊更強，在不同地方補強，令球隊進步。」對於球隊會否再增班費，他則指要留待與管理層開會後才有決定。