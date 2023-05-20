南區首奪頂級聯賽錦標　鄭兆聰卸下帥位：難兼顧評述與教練工作

2002年創立的冠忠南區，自2012年升上頂級聯賽之後，終首奪錦標，球隊今日在2519名球迷見證下，於菁英盃決賽以2：0擊敗理文，寫下隊史新一頁。



今季港超最後一戰，由南區與理文於菁英盃決賽相遇，本已是常規正選的伍瑋謙繼續把守南區大門，惟球隊收起中場大腦鞠盈智，改派U22小將容昊夥拍基斯，另一適齡球員為同是傑志借將陳傲軒。

至於理文就有南區青年軍出身的鄭進泓「倒戈」，取代停賽的艾華頓踢右翼，羅焯熙跟許可臻亦獲委以重任，成為防線上的一員。

基華尼頓（右）上半場曾食「詐糊」。（廖雁雄攝）

開賽5分鐘，基華尼頓左路落底傳中，鄭進泓衝前接應但踢漏，皮球省中川瀨浩太彈向龍門，伍瑋謙反應快回身接實。

僅1分鐘後輪到南區反擊，陳傲軒心口控定李嘉耀的長傳，左路擺脫鄭進泓後窄角度抽射高出。今日氣溫高達30度，兩度戰至中段節奏變慢，40分鐘洛迪古斯傳中予基華尼頓撞入空門，惟越位在先。

史提芬彭利拿射入罰球，助南區領先。（廖雁雄攝）

換邊後早段，史提芬彭利拿右路離門廿多碼罰球僅中網側，但陳傲軒55分鐘中路搏得洛迪古斯侵犯，令這位前鋒再有機會處理罰球，結果起腳彎近柱入網成1：0。

理文其後有基華尼頓燙射中楣角，又換入黃威與鄭兆均，但南區80分鐘再下一城，李嘉耀後場大腳斬前，史提芬彭利拿單刀扭過守門員射入，在旁證無示意越位下入球成立。最終南區贏2：0，高舉今屆菁英盃冠軍，是球會自2012年升上頂級聯賽以來首項錦標。

南區贏得創會以來首個頂級聯賽錦標。（廖雁雄攝）

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南區下季換帥 鄭兆聰留隊升「神枱」

身為冠忠巴士主席的南區會長黃良柏，自2015年入主這支區隊後，終嘗冠軍滋味，他感激球員在炎熱天氣下仍沒有『hea踢』，「雖然南區不是什麼頂級球隊，但球員很有心，希望他們繼續發揮南區永不言敗的精神。」

至於南區主席陳文俊就坦言雖打破多年錦標荒，但預料來季班費會跟今季近900萬的數字相約，「今屆下半季受傷病、黃牌等問題影響，後防很多主力都缺陣，想填充這方面的缺陷。」他透露現有球員大部份會留隊，並已簽下3至4名本地及外援球員，增加板凳深度。

冠忠南區會長黃良柏（黑衫捧盃者）及主席陳文俊（白衫捧盃者）。（廖雁雄攝）

不過，南區最重磅消息卻是來季易帥，陳文俊稱鄭兆聰縱然留效，但會轉換崗位，料是負責青訓或擔任總監。他強調這與球隊今季無緣港超季軍無關，也澄清自己跟對方沒有心病，仍是老友，「這不代表他做得不好，而是我們需要衝擊、火花。」有傳媒追問新教練人選，陳文俊僅回應「大家都認識」、「本地」、「名字三個字」及「無教區隊」等線索。

鄭兆聰下季會離任南區主教練一職，但會留隊。（廖雁雄攝）

鄭兆聰：難兼顧評述與教練工作

鄭兆聰也對自己放下教鞭抱平常心，「他（陳文俊）搞波我一定支持」，他指南區難得有機會踢決賽，因此很有決心要拿下冠軍，「不相信這是結局，只會是開始，因為老闆們搞波很有熱情。」本身有兼職評述員工作的鄭兆聰坦言，同時應付兩項工作有困難，且目前以「講波」行先，所以與球會商討後作出有關決定，「老實說我很累，可能是今季講了世界盃，季尾什麼也想不到了。」

今屆菁英盃冠軍亦是鄭兆聰擔任主教練生涯的首個錦標，但他強調自己心情「沒什麼特別」，「我覺得自己是好教練，教波純粹想球員學習，而不是拿冠軍或最佳教練，否則我已放棄講波只去教波。」曾在列文執教南區時出任技術總監的他，認為下一任主帥無論是誰，最重要是為球隊好。

伍瑋謙完場後與謝德謙相擁而哭。（廖雁雄攝）

伍瑋謙奪U22星中之星：外界對我的肯定

另外，今場梅開二度的史提芬彭利拿當選決賽最佳球員，伍瑋謙則成為「U22星中之星」，這位新晉港腳完場後即到後備席與退役的謝德謙相擁而哭。

他稱兩人回憶多不勝數，「每日見、練習、研究、睇片去進步，他推動我，也傳授很多經驗。多謝他兩年半的教導，下季沒有他，我需要適應新環境，但他給我這個任務，我就要把守好大門，挑戰不同錦標。」

對於贏得個人獎項，他認為算是外界對自己的肯定，「球員都想人認同，因為每日的辛苦不是每個人都清楚，現在有成果是很大的鼓舞。」