足球熱話｜非洲國家盃又見離奇畫面　球場同時出現4個足球阻快攻

非洲足球經常有令人啼笑皆非的事情發生，即使是非洲國家盃這種兩年一度的大型賽事亦不例外。

周日（18日）坦桑尼亞（Tanzania）對尼日爾（Niger）的外圍賽F組賽事中，球場上竟出現4個足球同場的畫面，賽後非洲足協更對此不以為然。



說到非洲足球，或者非洲國家盃，大家應會想起兩年前一名球證在同一場比賽中，兩度提前吹雞完場的事情。今次趣事則是另一種「玩法」，當時比賽踢至補時階段，坦桑尼亞以1：0領先，他們在一次進攻後被吹停，當時場上已同時有兩個足球出現，並有一名坦桑尼亞球員因碰撞而躺在地上。

兩年前突尼斯對馬里的比賽，兩度「提前完場」一事曾引起全球哄動。（資料圖片，美聯社）

雙方球員隨即跑到球證面前理論，球證在簡單解釋過後，將皮球扔到尼日爾球員腳邊，示意為公正球，白衫的尼日爾即馬上展開反擊。不過當尼日爾將皮球送到左路邊線時，卻看到球場上同時出現4個足球，其中一個更是「新鮮滾熱辣」地從場外扔進來。

尼日爾進攻準備傳中一刻，球場上同時出現四個足球。（Youtube截圖）

這次攻勢因被撲出而暫時中斷，後備席一眾球員及工作人員見狀向球證強烈抗議，球證在了解過後，用手勢示意將底線外三名球僮驅逐——原來罪魁禍首是「執波仔」。

詳細影片（21分35開始）：

尼日爾最後沒能將比數扳平，被坦桑尼亞以1：0擊敗。他們目前5戰未嘗一勝，錄2和3負，已確定無緣晉級；坦桑尼亞則以7分排在小組第2，且領先第3位的烏干達3分，即使下場不敵榜首的阿爾及利亞，仍有望以得失球優勢晉級。

今次事件惹來網民批評，認為球僮此舉干預比賽進行，且有損賽事公平，最低限度亦要判處罰款，但比賽結束至今仍未有後續消息，未知非洲足協會如何處理今次事件，也不知道涉事球僮是貪玩、想阻止尼日爾扳平還是「有任務在身」。

涉事的三名球僮被逐，但後續發展如何則未能知曉。（Youtube截圖）

不過記者查閱非洲足協的官網，其賽後報告上不但沒有提及這次球僮事件，在描述今場比賽時，還以「娛樂性（entertaining）」來形容，看來他們認為今次只是「個別事件」，而不會有進一步處分。