端午節吃糭有法｜點糖定點豉油較健康？減肥也可以吃的新派糉

端午節將至，相信大家都已開始吃糭，到底如何吃糭會比較不易致肥？點糖或是點豉油較健康？我們一連兩集請來營養師，為大家解答。

第二集會由營養師Grace講解糭的餡料選擇，而「點糖」和「點豉油」也要適得其法。



Q：糉普遍含有咸蛋、肥豬肉等餡料，是否完全不吃含有這些餡料的糉會比較好？

A：糯米及綠豆是糭的主要成分，本身屬低脂肪食材，綠豆含大量膳食纖維，但如果加入了肥豬肉、鹹蛋黃等高脂材料，蒸煮過程中本身不含脂肪的糯米和綠豆會於此時吸收額外油分。

不過，難得一年一度端午節，少量食用高脂肪的鹹蛋黃及肥豬肉餡料亦人之常情；記得節日過後吃少一點肥膩食物或者多做運動，「拉上補下」便可！

Q：有些商戶會以瘦肉、海鮮等代替肥豬肉，是否較好的選擇？

A：雖然有些食品製造商會添加鮑魚、瑤柱、瘦肉等低脂食材，但為了整體味道及口感仍然會保留肥豬肉，因此熱量及脂肪含量與傳統鹹肉糉不相伯仲。

Q：甜糉如梘水糉的話，又如何選擇會比較好呢？

A：傳統的豆沙糭及鹼水糭，主要以糯米、豆沙或蓮蓉餡及砂糖製成，所以比裹蒸糭和鹹肉糭較低脂。不過一隻（約200克）也有400卡，相等於約1.5碗飯的熱量。而新派的冰糭，體積較細小，一隻（約60克）只有120-150卡，熱量相對低，適合需要控制體重的人士。

Q：「點糖」或「點豉油」是自古以來的爭議，其實從健康角度的話，點哪一種會比較好？

A：從健康角度，無論「點糖」或「點豉油」，只要適量進食便可。

世界衛生組織建議一般成年人的「添加糖」攝取量應為每日熱量總攝取的10%或以下，近年更提倡應減至5%。以一個每日熱量攝取為2000卡路里的成年人為例，其每日糖分攝取應少於50克（約10粒方糖），甚至是25克糖（約5粒方糖）。若希望減少糖分攝取，但仍習慣「點糖」吃糉，可考慮以羅漢果糖或赤藻糖醇（俗稱「稀少糖」）代替。羅漢果糖和赤藻糖醇皆零熱量，亦不會影響血糖，偶爾使用對控制熱量攝取及體重有幫助。

另外，世衛建議一般成年人鈉攝取量設定為每日不多於2000毫克鈉（相等於5至6茶匙豉油，視乎不同牌子）；過量攝取鈉，可能導致水腫，長遠更有機會引致高血壓及腎病。一隻鹹肉糭（約450克）鈉含量可達1800毫克；難得一年一度端午節，如果喜歡點豉油，建議當日其他正餐盡量吃得清淡，以及多喝水以防水腫。