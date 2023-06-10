足球｜比錫達斯會長稱對迪利阿里失望　「他要回復成一名正常人」

說到迪利阿里（Dele Alli），相信不少人都會想起當年摩連奴（Jose Mourinho）對他語重心長的一番忠告。

這名曾經在熱刺備受期待的新星，近年表現急劇下滑，即使被外借到土耳其球會比錫達斯亦未能獲球隊重用。近日比錫達斯會長在接受訪問時，坦言對迪利阿里感到失望，指該名球員不會回歸比錫達斯，更稱阿里應該要「回復成一名正常人（recover as a human）」。



據beIN SPORTS報道，比錫達斯會長Ahmet Nur Ceni在接受訪問時提及到迪利阿里，他直言與該名愛華頓借將的合約已經完結，「他加盟時我們曾非常興奮，不過他不會回到這裏。他沒能達到我們的期望，我希望他能回復成一名正常人。」

比錫達斯主席提到當年曾因迪利阿里加盟而感到興奮，但現在已明言不會再起用他，（比錫達斯Twitter）

曾在熱刺儼如天之驕子一般的迪利阿里，近年逐漸淡出大眾視線，讓人感到嘆息之餘，也不禁想起當年摩連奴與他的對話。

迪利阿里曾是熱刺與英格蘭的天之驕子。（Getty Images）

在2020年一部關於熱刺的紀錄片中，領隊摩連奴在辦公室內，像是「老豆教仔」般與迪利阿里坐下傾談，「也許你心裏面想跟我說『死開啦（f*** off）』，但我必須要告訴你我在想些什麼，從一開始我就沒有懷疑過你的潛質。我曾看過你踢出精彩的表現，但我也一直注意到你的狀態起伏。」

當時的阿里點着頭，但其肢體語言似乎不太想聽眼前的摩連奴對他說教。

「我留意到你的狀態有起伏，能否保持穩定狀態，會讓球員之間出現巨大的差距，這也是頂級球員與具潛質球員之間的差別。」摩連奴續說道。「時光飛逝，如果你無法達到我認為你能達到的要求，終有一天你會後悔，」

摩連奴當年勸說阿里的片段，至少仍時常被球迷提起。（影片截圖）

今年27歲的迪利阿里，曾在熱刺有過精彩表現，2016/17球季交出37場英超18球的數據，那幾年他代表英格蘭國家隊出戰2018世界盃決賽周，只有20歲出頭的年齡也讓人滿懷期待——惟之後他的表現卻每況愈下，並漸漸淡出熱刺正選陣容，2019年後也沒再為國家隊披甲。

阿里2022年1月轉會至愛華頓，但在「拖肥糖」也未能獲得足夠出場機會，該季11次上陣只有1場正選，而且沒能貢獻任何入球及助攻，糟糕的表現讓他在次季只獲得兩次出場機會，隨後便被外借至土耳其的比錫達斯。

當年的迪利阿里，曾是「三獅軍團」的10號球員。（Getty Images）

然而即使在水平遠低於英超的土耳其超級聯賽，這名前英格蘭國腳依然沒有踢出表現，直至今季完結回到愛華頓，他各項賽事上陣15場，僅為球隊攻入過3球。

摩連奴當日的預言，從數年前起便在慢慢成真。

迪利阿里在愛華頓的表現可謂慘不忍睹。（Getty Images）

「為什麼你的職業生涯會有所起伏？我不知道，可能是因為你的生活方式，或許你某段時間裏是一名出色的專業運動員，然後在另一段時間裏你是名派對狂歡者？我不知道，只有你自己知道。」摩連奴當時在紀錄片裏語重心長地說道。「我不期望你每場比賽都是MVP或取得入球，我只是想跟你說，你會後悔的。你應該對自己有更高要求，不是我對你有更高要求，不是我，是你。你必須要對自己有更高要求。」

迪利阿里以借將身份加盟至比錫達斯短短一季，已多次傳出與球隊不和、甚至是違反紀律等新聞。今年三月時比錫達斯主帥曾說無法聯絡上阿里，表示他無故缺席球隊的日常訓練，雖然後來阿里在本人的Instagram上澄清自己是回到英國看醫生，而且已得到球會官方同意，但這亦顯示出他與球隊關係不佳；此外，4月時在他社交媒體與朋友參加派對的照片中，也疑似吸笑氣而受到熱議。

預計他回到愛華頓後也不會獲得上場機會，下一站會到什麼地方效力仍是未知之數。當年的天子驕子，如今正淪落到無波可踢的境況——一切都正如摩連奴所說般發展，或許唯一不同的，是他沒有因此而感到後悔？