費達拿回憶告別戰感動瞬間　與拿度手牽手「給他一個秘密的感謝」

費達拿（Roger Federer）在上周五（23日）利華盃後告別職業網壇，他場上瀟灑的英姿、場下激動的淚水，還有跟拿度（Rafa Nadal）那種男人浪漫的交流，仍深深刻入每位球迷的記憶中。費達拿周一離開倫敦回到瑞士，當晚接受《紐約時報》記者的電話訪問。經過兩日的沉澱，他說起利華盃的畫面及拿度。



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費達拿告別戰，依然瀟灑。（Getty Images）

負責訪問的記者Christopher Clarey，跟進網球新聞超過25年，在2021年曾出版費達拿的傳記。他早在2001年2月第一次訪問費達拿，當時費達拿還是一位未贏過重要冠軍的小伙子。如今，費達拿已經名滿天下，在掌聲中退役。

費達拿的故事，總有拿度的身影。（Getty Images）

記者問到，拿度趕赴利華盃，與費達拿拍檔告別戰的細節及意義。

41歲的費達拿在周一晚說：「美網之後，我聯絡了他（拿度），我等待他完成賽事後，讓他知道我退役的事。」

最後一戰，夢幻組合打雙打。（美聯社）

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「我希望在他準備好一個沒有打算參加利華盃的計劃前，得悉我這件事。我告訴他，我應該有5成到6成的機會打雙打。我在電話上跟他說：『記住，我會幫你留住位置。你知道家中的情況後再告訴我，我們再聯絡。』不過，拿度很快就在電話上明確告訴我：『我會盡一切可能來陪你。』我覺得十分美妙。這顯示出我們對對方何等重要，以及我們之間的尊重。」

費達拿邀請拿度參加利華盃為他的雙打拍檔，拿度爽快地表示會盡一切可能去陪他。（Getty Images）

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費達拿形容，他們在激烈的競爭中一起脫穎而出，站上世界之巔，同時擁有一份宿敵之間的珍貴友情，這是個美好故事，這個故事甚至不只屬於網壇及體壇。他續說：「我覺得整件事完成得比我想像中還要好。這是來自拿度的付出，我一定永遠不會忘記他在倫敦為我做的一切。」

為了費達拿，拿度趕到倫敦，出席利華盃。（Getty Images）

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在那個周五晚上的利華盃，費達拿的真摯感情流露，無論是透過言語，還是表情，抑或是淚水，都震撼每位觀眾及球迷的心坎。費達拿說：「我一直是個很難控制得住自己情緒的人，無論贏輸，一開始，更多是憤怒、悲傷所以哭泣。後來，我會為勝利流下喜悅的眼淚。」

這張照片，訴說了一個網球最好的時代。梅利（左起）、拿度、費達拿及祖高域。（Getty Images）

「我覺得在那個星期五，是另一種境況。老實說，我覺得每一位，梅利、祖高域及拿度，我從他們的眼中，彷彿看到他們職業生涯的片段在閃過。我都很清楚，大家都已在借來的時間裏，而這段獲眷顧時間都夠長了。當你年紀漸長，過了30歲，你會開始懂得在生活及運動中值得真正欣賞的東西。」

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在那場代表告別的利華盃上，觸動最多人的畫面，相信是那張費達拿跟拿度坐在長椅上，望向螢幕，很自然地手拖手，兩個男人哭得淚眼紅紅。費達拿說：「我有看到那張照片。」

費達拿及拿度手拖手，一同落淚，畫面令人觸動。（Twitter）

「那是個短暫的時刻，那一刻，我哭得很厲害，我不知道，所有畫面在我腦海中浮現，我很開心跟每一位一起經歷這個時刻。那一刻很美好，我們坐在那裏，沉醉下來，聽住音樂，或者更多是沐浴在她（歌手Ellie Goulding）的歌聲裏。所以，你幾乎忘記有人會拍照。我估計可能有個時刻，因為歌聲還在，我們不能談話，所以我就觸摸了他。我估，這個可能是給他的一個秘密的感謝（secret thank you）。」

費達拿職業生涯最後一場，與拿度拍檔雙打。（Getty Images）

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在利華盃的雙打，費達拿及拿度代表歐洲隊出戰，最終不敵世界隊索克（Jack Sock）及迪亞科（Frances Tiafoe），以一場輸波為職業生涯寫上句號。費達拿沒有以此為憾，反而覺得完整，他說：「我輸了最後一場單打，我輸了最後一場雙打，我在尖叫及支持隊友時叫到失聲。這是我最後一次團體賽落敗。我失業了，但我很高興。很好的，真的很好。」

再見，職業球手費達拿！（Getty Images）

雖然利華盃是費達拿職業生涯的告別戰，但他表明有意打表演賽。他說：「如果可以有告別表演賽，一定很美好。你都知道，我要多謝球迷。在我公布退役前，利華盃的門票已經賣光。很多人想買票都買不到。如果可以打多一場或者幾場告別表演賽，一定是好事，但我不肯定自己能否做到，或者應否現在去做。無論如何，我之後都想打表演賽，可能網球會為我帶來新的體驗，或者回到最初那些歡樂的時刻。」

費達拿表示，網球壇不需要「新費達拿」。（Getty Images）

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費達拿的時代過去，現今網壇有沒有見到「新費達拿」的出現。這位20屆大滿貫得主說：「我現在見不到，但如果有，一定要是個用單手打反手的球手。」

「不過，沒有人需要學我。以前人們都覺得我會打得像森柏斯，最後都不是這回事。我覺得每人都要有自己的風格，而不是模仿他人。即使模仿是一種最大的認同及奉承，但我都希望每人找到自己的道路，那麼網球才會更好。」