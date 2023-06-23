劍擊．亞錦賽｜港隊女佩千禧後孭飛摘銅信心增　劍指亞運金牌

港隊女子佩劍隊相隔5年回到亞洲劍擊賽的頒獎台，除了「大師姐」歐倩瑩，另外3名女將也是首度獲得亞錦獎牌，甚至是首次參加亞錦賽。

3名「千禧後」朱詠翹﹑梁洛文﹑薜雅齊成為了今次亞錦賽的主力，肩負重任，卻打出驚喜，復仇擊敗哈薩克穩奪獎牌，挑戰日、韓皆不落下風，其中對日本的季軍戰曾在落後10分的情況，末段一度反先，縱然最終憾負，已留下深刻印象。

更多時間退居後備的歐倩瑩，坦言非常安心，並對師妹們充滿信心。單看今年亞錦賽的表現，看來女子佩劍的新世代已經做好接班準備。



港隊女子佩劍相隔5年重登亞錦頒獎台。（香港劍擊總會圖片）

在雙銅牌的亞錦賽女子佩劍季軍戰，似乎是例行公事，港隊8強復仇淘汰哈薩克，然後4強不敵韓國，在穩奪銅牌的情況下挑戰有世界排名第一江村美咲坐鎮的日本隊。

港隊首兩局即落後日本隊0：10，但無論勝負，銅牌也是囊中物。走在劍道上，沒有人想落敗，代表港隊正選上陣的朱詠翹（Apple）、梁洛文（Laren）及薜雅齊（Summer）想法一樣，就算最多曾經落後12分，其後逐步收窄差距。薜雅齊第5局面對一姐江村，單局打出10：5，先追5分，朱詠翹緊接上場，在髙嶋理紗身上再打出10：5，兩局連追10分，港隊一下子奪回氣勢。

薜雅齊（右）在日本隊主將身上連追5分。（FIE圖片）

第8局，港隊落後2分，梁洛文上場對髙嶋理紗，先追成37：37平手，其後再以40：38反超前。港隊差一點就能取得精彩勝逆轉，可惜江村美咲力挽狂瀾，朱詠翹單局輸3：7，最終港隊以43：45憾負，未能以季軍完成亞錦賽，但依然足以助港隊女佩相隔5年重回頒獎台。

負責為港隊「守尾門」的朱詠翹，戰畢對日本一仗後不禁掉淚，Apple坦言有點美中不足，「好感動，這面銅牌可以證明我們女佩，甚至整個佩劍隊可以去得更遠。我對今日的表現未算最滿意，因為賽前大家都認為有能力擊敗韓國或日本，但結果與想像有點落差，也算是一點遺憾。」

港隊早在4強鬥世界排名第二的韓國隊，中段同樣曾經力追1分落後，只是未能乘勢反超前。港隊面對「世二」韓國及世界排名第7的日本，加上今季曾在烏茲別克站世界盃擊敗中國隊，證明港隊女佩的實力逐漸貼近中、日、韓。

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憾負日本隊後，守尾門的朱詠翹不禁哭成淚人。（FIE圖片）

韓籍教練上任後信心增

佩劍節奏明快，沒有太多思考的空間，信心一旦動搖的話，失分機會自然高。港隊女佩多次在「逆境劍」的情況下，依然可以收復失地，韓籍教練李旭宰功不可沒。

朱詠翹說：「（對日本）當時落後10分，已經無嘢可以再輸，所以第二場打得好輕鬆，加上李教練不斷鼓勵我們，『You can do it！』即使打法也有所不同，但信心方面對我們有很大的幫助，現在對自己、對隊友的信心都多了不少。」

梁洛文亦有相同的見解，「李教練在半年內令我們的心態及戰術提升不少，他令我們相信我們是可以的！戰畢今次亞錦賽，才發現原來我們與列強之間的距離不是遙不可及，而教練都十分相信我們可以保持有更好的成績，所以這面獎牌絕對是他的功勞。」

韓式訓練，辛苦在所難免，Summer直言艱苦訓練是有回報，「李教練來港後，訓練比以前辛苦得多，但卻令到整個團隊都進步不少。這面亞錦獎牌都會增強我們的信心，同時證明我們有能力衝擊亞洲，甚至世界列強。」

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韓籍教練李旭宰上任後，女將們直言信心增強不少。（香港劍擊總會圖片）

5年前後陣容大不同 千禧後冒起孭飛

對比5年前的港隊女佩名單，只剩下歐倩瑩一人，究竟女子佩劍的「千禧後」新一代又是什麼來頭呢？

22歲的朱詠翹，早在2018年轉全職，其後逐漸在港隊站穩陣腳，曾經贏得本地公開賽外，去年的亞錦個人賽亦打入8強。20歲的梁洛文與17歲的薜雅齊，是資歷較淺的兩人，亦是首度參加亞錦賽。Laren在2019年成為全職運動員，並在上站格魯吉亞世界盃首度打入正賽圈；Summer則是青年組「一姐」，同樣曾經躋身世界盃正賽圈，青年世界盃亦曾打入16強。

3名港隊新世代在去年的科威特U23亞錦賽合作出戰，決賽力克強敵韓國隊，奪得史上首面金牌，已經嶄露頭角。

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女子佩劍隊代表香港出戰U23亞錦賽。（香港劍擊總會Facebook）

歐倩瑩以往通常負責「守尾門」，而這名「大師姐」今次團體賽只出戰一局，其餘時間都在後備席為師妹們打氣。縱然她沒有上場，但師妹認為阿瑩依然是最強後盾，今次這面銅牌，更是女佩隊之間「相信」的成果，Laren說：「我們一直好倚賴她（歐倩瑩），但今次她選擇相信我們，我們就要更加證明她的信任是沒有錯的。」Summer亦表示，雖然阿瑩沒有上場，但她的鼓勵﹑支持及提點，也對全隊十分重要。

由落場到場邊支持，歐倩瑩看到師妹的進步也感到十分欣慰，「今次第一次轉換角色，較多時間做後備，但我十分放鬆。師妹們年輕，但我相信她們的能力，她們尤其是在個人賽後，彷彿一晚長大。縱然現時還是有點經驗不足，但我相信她們假以時日，必定能獨當一面。」

歐倩瑩較多時間在後備席，但她依然是全隊的支柱。（FIE圖片）

歐倩瑩在佩劍隊堅持多年，如今終有新血湧現，「大師姐」都坦言可以安心交棒，並相信港隊有能力在杭州亞運衝擊團體金牌。