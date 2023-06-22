劍擊・亞錦賽｜男重時隔6年再奪銅　四面獎牌一個牽絆

「個感覺放鬆晒，沒有辜負隊友的努力，好似終於完成任務。」團體賽8強「守尾門」獲勝的何瑋桁說。

「冇感動嘢好講啦，咁熟，四目交投一下就擁抱。」8強贏了中國後衝出劍道的方凱申笑道。

「唔使講嘢，大家付出那麼多，就是為了這個Moment。」時隔6年摘銅後沉醉於喜悅的吳浩天說。

他們相識逾十年，份屬好友，在各經歷過高山低谷的二千多天後，再一起踏上亞錦賽頒獎台。

為香港男子重劍隊再奪亞洲劍擊錦標賽獎牌非常感動，惟三人之間的所有情緒，包括隊內競爭的勝負慾和兄弟間的情感，從來都是心照不宣。這是一篇賽後訪問，更是關於三名大男孩羈絆的小小印記。



這也許是今屆港隊在無錫亞錦賽最難忘的畫面之一：何瑋桁8強對中國以45：42奠勝，他贏下最後一分時激動得跪地吼叫，其餘三名隊友方凱申、吳浩天及周澤軒衝出劍道與他擁作一團，直播響起的歡呼聲震耳欲聾。

整篇賽後感最感動的形容定格於此，也僅此為止；因為他們的羈絆從來不是用說的，「我們贏了後，沒有講任何說話，我們就是不需要講什麼都已經好感覺到。拍下膊頭、擊掌、攬埋一齊，就是這些肢體語言，不用講已經知道大家好感動。」阿天續說：「這就是男重的Vibe（氛圍），不需要下下講出口都Connect（連結）到。」

左起：周澤軒、方凱申、何瑋桁及吳浩天組成的香港男子重劍隊，合力在亞錦賽團體賽摘銅。（香港劍擊總會提供）

時隔6年再站在頒獎台掛上銅牌，其中三人心裏百感交集，除了賽後在社交媒體的「#無錫是個好地方」，各有所想。

曾陷低潮的方凱申認為同一面獎牌，重量卻不一樣，「6年前我們在香港主場憑一股衝勁衝上頒發台，6年後繼續同一班兄弟再上台，是有點不同。6年間，我們分別有高有低過，今年再次同步發揮和把握到，希望我們可以繼續專注落去。」

對主場奪牌一年後毅然當上全職劍手的吳浩天而言，這是一場6年的追逐，「好開心、超開心，終於贏得返一次，有少少否極泰來的感覺。17年那面獎牌我未做全職運動員，個感覺是好不真實好虛無……今次這面獎牌就全沒有不實在的感覺，是全職整整5年的累積。」

何瑋桁在8強對中國「守尾門」上陣，隊友與教練陸昶名難掩肉緊表情。（香港劍擊總會提供）

曾跌出本地排名前十，到近兩季愈戰愈勇，守尾門的何瑋桁壓力山大，只為力證男重比以往更強，「總結個人同團體賽，其實亞洲好多國家都勁了好多，本來勁的國家打法愈來愈成熟，現在比以前更難打，但今次我們一樣做到，證明我們男重是有這個能力，而不是好彩。」

而6年前見證他們奪牌的周澤軒，今屆一起創造了男重的耀眼時刻，「當時沒想過我可以加入他們並能一起衝上團體前4，非常開心！全職5年的努力沒有白費，也證明只要一隊人目標一致，任何事都有可能發生。」

6年的日與夜，關鍵字是「歷盡高低」，更準確說法是「一起歷盡高低」。

港隊擊敗中國，相隔6年再奪獎牌，男重四子在劍道擁作一團，場面感人。（香港劍擊總會提供）

好兄弟VS勝負慾

何瑋桁、吳浩天與方凱申，假如你不大認識男子重劍隊，這三人依序分別是香港排名前三劍手，私下更是相識逾十年的好友。好友嗎？據他們的說法，多年來訓練生活朝夕相對，彼此已是對方的生活日常，即使三人性格迥異「九唔搭八」，以「兄弟」、「家人」形容更為貼切。

吳浩天形容方凱申為「超級理性」什麼都會分析，自己則有點「過度活躍」；方凱申說瑋桁天馬行空不被框架所限，「睇佢咁多造型就知」；一貫不在框內的何瑋桁則酷酷回答不特別在意好友性格，「因為無論性格點我都係同佢哋咁Friend」。

可是，體育競技的殘忍之一，就是當識於微時的好友成為每天競爭對手，沒有人會想輸，婉委探問總會有勝負慾吧？時間跳轉到兩個多星期前香港劍擊賽，三人正爭逐更高本地排名以取得杭州亞運個人賽資格（前二）。當時方凱申在8強淘汰吳浩天出局，終在4強不敵何瑋桁，後者在該賽封王，相隔4年重返本地排名第一。

心照不宣的目標 「邊個打到邊個上」

那條關於勝負慾的提問，8強止步的阿天先解答：「我們這個組合由好細個開始已競爭，以前少不更事贏就展現出來，因此會較多磨擦。但就是有這些磨擦，長大了就知其實很無謂。」

「大家都很想要（冠軍），大家都想贏。」他們的關係無須裝腔作勢，也不裝作毫不在乎，特別是男重都很想在大賽再贏一次。「我們有個沒講出來的共識，那麼努力都是想取得獎牌，打個人資格、亞運，大家都是盡做，邊個打到邊個上，目標其實都一樣。在這個共識下，已去到不用講目標出口都知要做，就是全部都贏晒。」

吳浩天（右）最難忘初轉全職後的首個亞錦賽，對團體賽後方凱申與好友的安慰和體諒最深刻。（香港劍擊總會提供）

阿天指大家從沒展現過勝負慾過強，拿捏到平衡良性競爭，「輸了一定會不開心，年紀愈來愈大，機會愈來愈少，但人生是人生，劍擊是劍擊，我會分得開少少。」

對於與好友的深刻回憶，他想了一會答不上來。朝夕相對的全職運動員生活，就是打劍、食飯、再打劍、玩波（遊戲）、再食飯；牽絆，就是小日子細微的累積。唯獨有一幕，他自己也不明白為何多年來一直記住。無獨有偶，是2018年轉全職後的首個亞錦賽，當屆他在團體賽「打到Pat屎咁」，「我很不開心，自責得有點崩潰，方凱申走過來拍了拍我膊頭說，『現在輸好過亞運輸，畀心機你來日方長大把時間』。瑋桁、黎家俊他們又走過來安慰我，剛剛起步，做全職就遇到好的隊友，特別深刻。」

三人的關係早超越戰友，阿天指一定比好友更高層次，凱申與瑋桁則分別視彼此為好兄弟和家人般的存在。

訓練中點滴的相處、努力的堆砌，成就現在的香港男子重劍。（香港劍擊總會提供）

個性較沉穩的凱申在隊中一直是領軍角色，原來連這種關係大家也不曾宣之於口，阿天說：「不會明確說是大佬、師兄，但常常會跟住他，有一個好微妙的關係走出來，一定是比好朋友關係深，但又說不出來。」

又原來，凱申也非刻意「Lead住」男重，只是一直做好本份和不想做壞榜樣。而對於勝負這回事，他也理性分析過，「想過好多關於隊友和運動員的關係，特別是個人項目要去競爭，自己都不懂得界定條線，有個位是會有一點點距離感，但劍擊以外是超好兄弟。」

對於好友的了解，那天他信心滿滿說「郁吓都知佢想點」，「但都要我們獨立四個個體堅持到，才會有能夠聚在一起的能力。」他說起疫情時回港隔離21天更見友情的真章，「一齊長期開住Skype，得閒沒事做就傾偈，當世界沒那麼多姿多彩時，反而更能凝聚一起。」

最觸動人心的告白莫過於「心照」的默契關係，「所以說動一動就知你想怎樣，不是說講晒喜好你知，是每一日累積細微的事，吃什麼、做什麼。」男重的牽絆就是這樣相處出來。好奇問他另外二人的喜好又是什麼？「阿天最鍾意飲珍珠奶茶，瑋桁一定是食辣」，他秒答道。

香港男子重劍時隔6年再踏上亞錦頒獎台，牽絆更拉緊了一點。（香港劍擊總會提供）

四面獎牌 一個牽絆

四人在無錫的最後一頓晚餐，於社交平台看到寫上「食牛雜！」的肥美牛肉照片，不知有沒有珍珠奶茶和辣椒加持，時隔6年的獎牌卻一定是最美味調味品。

擊敗中國跨越了上屆未能翻越的高牆，四人在心照不宣下默默「盡做」向大賽目標前進，周澤軒回味說：「衝出去劍道沒有夾過，那一刻最令我感受到一個團體入面，只要所有人都向住同一個目標，所有事都有可能發生。」這面銅牌對男重的意義在於信心，亦同時消除季初團體賽未如理想的自我懷疑。

四人中最活躍的阿天在晚飯後回覆Whatsapp，隔住屏幕都感受到他的「超開心」，「那些『攬埋一嚿』的照片大出洋相，就知我們多感動。剛剛我們吃飯說起6年前的亞錦心聲和趣事，這面獎牌好似將我們連繫得更緊一點，又令我們有機會去回憶返一些美好片段，真的好開心。」

獎牌的另一意義，大概是若干年後回望2023年6月21日這一天，與並肩同行過的戰友在茶餘飯後，添了一件美事可談。

香港女花與男重隊同日在團體賽摘銅，興奮得跳起的吳浩天，若干年後回望此照片又添趣事可談。（香港劍擊總會提供）

香港男重三子的高山低谷：