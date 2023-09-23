杭州亞運會開幕︱聖火首次虛實結合　巨型虛擬火炬手走過錢塘江

撰文：普利森
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2023杭州亞運9月23日晚上開幕，今次開幕禮將首度採用結合「虛擬加現實」的方式燃點聖火。超過1億人參與、結合成電腦特技效果的巨型「虛擬火炬手」在錢塘江上跑進俗稱「大蓮花」的開幕禮主場館杭州奧體中心體育場上空，「巨人」與泳將汪順一起燃點起亞運聖火。

杭州亞運專頁　追蹤港隊　緊貼熱話（按此進入）

【20：00】杭州亞運開幕禮開始
中國國家主席習近平及亞奧理事會代理主席進場。

杭州亞運開幕禮︱中國國家主席習近平及太太彭麗媛進場。（楊宇翹攝）

【20：02】

《水潤秋輝》迎賓表演。

【20：04】

中國國旗進場。

【20：07】

升國旗、奏國歌。

杭州亞運開幕禮︱（路透社）

【20：10】

運動員進場，入場按國家或地區名字英文字母順序，阿富汗率先進場。

【20：17】

香港隊運動員進場，七人欖球華將姚錦成及武術運動員莫宛螢任持旗手，香港行政長官李家超在現場見證港隊入場。

香港隊運動員進場，七人欖球華將姚錦成及武術運動員莫宛螢任持旗手。（袁志浩攝）
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【20：58】

主辦國中國體育代表團壓軸出場，持旗手由男子游泳運動員「中國蛙王」覃海洋和女子籃球運動員楊力維擔任。

主辦國中國體育代表團壓軸出場，持旗手由男子游泳運動員「中國蛙王」覃海洋和女子籃球運動員楊力維擔任。（路透社）

【21：04】

杭州亞運組委會主席、浙江省省長王浩，杭州亞運組委會主席、中國奧委會主席高志丹，亞奧理事會代理主席分別致辭。

杭州亞運組委會主席、浙江省省長王浩，杭州亞運組委會主席、中國奧委會主席高志丹，亞奧理事會代理主席分別致辭。（路透社）

【21：16】

中國國家主席習近平宣布亞運開幕。

【21：17】

亞奧理事會會旗入場，升亞奧理事會會旗、奏會歌。8位持旗手當中包括奧運史上中國第一金許海峰、跳水皇后郭晶晶及一代蛙后羅雪娟。

亞奧理事會會旗入場，升亞奧理事會會旗、奏會歌，8位持旗手當中包括奧運史上中國第一金許海峰、跳水皇后郭晶晶及一代蛙后羅雪娟。（路透社）

【21：21】

運動員、裁判代表宣誓。

【21：25】

播放《相約杭州》短片。

【開幕禮表演圖輯．按圖放大】

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【21：28】

文藝表演：整場開幕式以「潮」為主要標識，以「潮起亞細亞」為總主題，分「國風雅韻」、「錢塘潮涌」、「攜手同行」三大篇章。沙曉嵐介紹，開幕式演出蘊含四重價值，「既體現文化傳承的連續、創新、包容，又以幸福生活展現中國式現代化的美好圖景」，體現中國與亞洲各國攜手同行，又以「數實融合」彰顯智能時代的中國科技創新」。

當汪順完成最後一棒，他跑到場中間與巨型「虛擬火炬手」會合，一起燃點杭州亞運聖火。（路透社）

【21：53】

聖火燃點。

6位負責燃點聖火的火炬手全為現役及前運動名將，他們分別是：2012倫敦奧運200及400米個人混合泳金牌得主葉詩文，乒乓球世界排名第一球手樊振東，首位在冬季奧運女子自由式滑雪空中技巧賽摘金的徐夢桃，2016、2020兩屆奧運先後在男子舉重69公斤及73公斤級別均奪金的石智勇，13次贏得世界冠軍的羽毛球名將、中國奧委會副主席李玲蔚，以及2020東京奧運男子個人混合泳金牌得主汪順。

汪順負責最後一棒，他跑到場中間，與巨型「虛擬火炬手」會合，一起燃點杭州亞運聖火。

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【杭州亞運開幕禮前．現場表演】

杭州亞運9月23日正式開幕。（新華社）

億人齊參與聖火燃點

燃點聖火一刻向來是各大型運動會焦點，今屆杭州亞運亦不例外，開幕禮總導演沙曉嵐稱，導演團隊參考歷屆奧運會、亞運會的例子後決定，「我們想回歸體育的本體——強身健體，這絕不是幾個人或幾群人的事，是全民的事。為了讓更多人參與點火儀式，我們首創了萬眾參與、數字（碼）互聯的形式，最大限度地讓全民共同參與。」截至目前，亞運虛擬火炬手總人數已突破1.04億。

杭州亞運．開幕禮︱中國短跑名將蘇炳添亦身在現場。（楊宇翹攝）

超過1億人參與、結合成電腦特技效果的巨型「虛擬火炬手」在錢塘江上跑進俗稱「大蓮花」的開幕禮主場館杭州奧體中心體育場上空，「巨人」與泳將汪順一起燃點起亞運聖火。
6位負責燃點聖火的火炬手全為現役及前運動名將，他們分別是：2012倫敦奧運200及400米個人混合泳金牌得主葉詩文，乒乓球世界排名第一球手樊振東，首位在冬季奧運女子自由式滑雪空中技巧賽摘金的徐夢桃，2016、2020兩屆奧運先後在男子舉重69公斤及73公斤級別均奪金的石智勇，2020東京奧運男子個人混合泳金牌得主汪順，以及13次贏得世界冠軍的羽毛球名將、中國奧委會副主席李玲蔚。

杭州亞運開幕禮今晚三台免費直播　即睇焦點+習近平李家超出席杭州亞運開幕禮｜TVB以周潤發電影迎戰　全港多個商場體育館直播
杭州街頭也可見到杭州亞運宣傳品。（新華社）

開幕禮程序如下：

1. 中國國家主席習近平及亞奧理事會代理主席進場；

2.《水潤秋輝》迎賓表演；

3. 中國國旗進場；

4. 升國旗、奏國歌環節；

5. 運動員進場，中國體育代表團持旗手將由男子游泳運動員「中國蛙王」覃海洋和女子籃球運動員楊力維擔任；

6. 杭州亞運組委會主席、浙江省省長致辭；

7. 杭州亞運組委會主席、中國奧委會主席致辭；

8. 亞奧理事會代理主席致辭；

9. 中國國家主席習近平宣布亞運開幕；

10. 亞奧理事會會旗入場；

11. 升亞奧理事會會旗、奏會歌；

12. 運動員、裁判代表宣誓；

13. 播放《相約杭州》短片；

14. 文藝表演：整場開幕式以「潮」為主要標識，以「潮起亞細亞」為總主題，分「國風雅韻」、「錢塘潮涌」、「攜手同行」三大篇章。沙曉嵐介紹，開幕式演出蘊含四重價值，「既體現文化傳承的連續、創新、包容，又以幸福生活展現中國式現代化的美好圖景」，體現中國與亞洲各國攜手同行，又以「數實融合」彰顯智能時代的中國科技創新」

15. 聖火燃點。

【開幕禮前，場館外圍市況】

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