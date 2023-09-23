杭州亞運會開幕︱聖火首次虛實結合　巨型虛擬火炬手走過錢塘江

2023杭州亞運9月23日晚上開幕，今次開幕禮將首度採用結合「虛擬加現實」的方式燃點聖火。超過1億人參與、結合成電腦特技效果的巨型「虛擬火炬手」在錢塘江上跑進俗稱「大蓮花」的開幕禮主場館杭州奧體中心體育場上空，「巨人」與泳將汪順一起燃點起亞運聖火。



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

【20：00】杭州亞運開幕禮開始

中國國家主席習近平及亞奧理事會代理主席進場。

杭州亞運開幕禮︱中國國家主席習近平及太太彭麗媛進場。（楊宇翹攝）

【20：02】

《水潤秋輝》迎賓表演。

【20：04】

中國國旗進場。

【20：07】

升國旗、奏國歌。

杭州亞運開幕禮︱（路透社）

【20：10】

運動員進場，入場按國家或地區名字英文字母順序，阿富汗率先進場。

【20：17】

香港隊運動員進場，七人欖球華將姚錦成及武術運動員莫宛螢任持旗手，香港行政長官李家超在現場見證港隊入場。

香港隊運動員進場，七人欖球華將姚錦成及武術運動員莫宛螢任持旗手。（袁志浩攝）

+ 7

【20：58】

主辦國中國體育代表團壓軸出場，持旗手由男子游泳運動員「中國蛙王」覃海洋和女子籃球運動員楊力維擔任。

主辦國中國體育代表團壓軸出場，持旗手由男子游泳運動員「中國蛙王」覃海洋和女子籃球運動員楊力維擔任。（路透社）

【21：04】

杭州亞運組委會主席、浙江省省長王浩，杭州亞運組委會主席、中國奧委會主席高志丹，亞奧理事會代理主席分別致辭。

杭州亞運組委會主席、浙江省省長王浩，杭州亞運組委會主席、中國奧委會主席高志丹，亞奧理事會代理主席分別致辭。（路透社）

【21：16】

中國國家主席習近平宣布亞運開幕。

【21：17】

亞奧理事會會旗入場，升亞奧理事會會旗、奏會歌。8位持旗手當中包括奧運史上中國第一金許海峰、跳水皇后郭晶晶及一代蛙后羅雪娟。

亞奧理事會會旗入場，升亞奧理事會會旗、奏會歌，8位持旗手當中包括奧運史上中國第一金許海峰、跳水皇后郭晶晶及一代蛙后羅雪娟。（路透社）

【21：21】

運動員、裁判代表宣誓。

【21：25】

播放《相約杭州》短片。

【開幕禮表演圖輯．按圖放大】

+ 10

【21：28】

文藝表演：整場開幕式以「潮」為主要標識，以「潮起亞細亞」為總主題，分「國風雅韻」、「錢塘潮涌」、「攜手同行」三大篇章。沙曉嵐介紹，開幕式演出蘊含四重價值，「既體現文化傳承的連續、創新、包容，又以幸福生活展現中國式現代化的美好圖景」，體現中國與亞洲各國攜手同行，又以「數實融合」彰顯智能時代的中國科技創新」。

當汪順完成最後一棒，他跑到場中間與巨型「虛擬火炬手」會合，一起燃點杭州亞運聖火。（路透社）

【21：53】

聖火燃點。

6位負責燃點聖火的火炬手全為現役及前運動名將，他們分別是：2012倫敦奧運200及400米個人混合泳金牌得主葉詩文，乒乓球世界排名第一球手樊振東，首位在冬季奧運女子自由式滑雪空中技巧賽摘金的徐夢桃，2016、2020兩屆奧運先後在男子舉重69公斤及73公斤級別均奪金的石智勇，13次贏得世界冠軍的羽毛球名將、中國奧委會副主席李玲蔚，以及2020東京奧運男子個人混合泳金牌得主汪順。

汪順負責最後一棒，他跑到場中間，與巨型「虛擬火炬手」會合，一起燃點杭州亞運聖火。

【杭州亞運開幕禮前．現場表演】

杭州亞運9月23日正式開幕。（新華社）

億人齊參與聖火燃點

燃點聖火一刻向來是各大型運動會焦點，今屆杭州亞運亦不例外，開幕禮總導演沙曉嵐稱，導演團隊參考歷屆奧運會、亞運會的例子後決定，「我們想回歸體育的本體——強身健體，這絕不是幾個人或幾群人的事，是全民的事。為了讓更多人參與點火儀式，我們首創了萬眾參與、數字（碼）互聯的形式，最大限度地讓全民共同參與。」截至目前，亞運虛擬火炬手總人數已突破1.04億。

杭州亞運．開幕禮︱中國短跑名將蘇炳添亦身在現場。（楊宇翹攝）

超過1億人參與、結合成電腦特技效果的巨型「虛擬火炬手」在錢塘江上跑進俗稱「大蓮花」的開幕禮主場館杭州奧體中心體育場上空，「巨人」與泳將汪順一起燃點起亞運聖火。

6位負責燃點聖火的火炬手全為現役及前運動名將，他們分別是：2012倫敦奧運200及400米個人混合泳金牌得主葉詩文，乒乓球世界排名第一球手樊振東，首位在冬季奧運女子自由式滑雪空中技巧賽摘金的徐夢桃，2016、2020兩屆奧運先後在男子舉重69公斤及73公斤級別均奪金的石智勇，2020東京奧運男子個人混合泳金牌得主汪順，以及13次贏得世界冠軍的羽毛球名將、中國奧委會副主席李玲蔚。

杭州街頭也可見到杭州亞運宣傳品。（新華社）

開幕禮程序如下：

1. 中國國家主席習近平及亞奧理事會代理主席進場；

2.《水潤秋輝》迎賓表演；

3. 中國國旗進場；

4. 升國旗、奏國歌環節；

5. 運動員進場，中國體育代表團持旗手將由男子游泳運動員「中國蛙王」覃海洋和女子籃球運動員楊力維擔任；

6. 杭州亞運組委會主席、浙江省省長致辭；

7. 杭州亞運組委會主席、中國奧委會主席致辭；

8. 亞奧理事會代理主席致辭；

9. 中國國家主席習近平宣布亞運開幕；

10. 亞奧理事會會旗入場；

11. 升亞奧理事會會旗、奏會歌；

12. 運動員、裁判代表宣誓；

13. 播放《相約杭州》短片；

14. 文藝表演：整場開幕式以「潮」為主要標識，以「潮起亞細亞」為總主題，分「國風雅韻」、「錢塘潮涌」、「攜手同行」三大篇章。沙曉嵐介紹，開幕式演出蘊含四重價值，「既體現文化傳承的連續、創新、包容，又以幸福生活展現中國式現代化的美好圖景」，體現中國與亞洲各國攜手同行，又以「數實融合」彰顯智能時代的中國科技創新」

15. 聖火燃點。

【開幕禮前，場館外圍市況】