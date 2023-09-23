杭州亞運開幕禮｜TVB以周潤發電影迎戰　全港多個商場體育館直播

杭州亞運的開幕禮將於今晚8時舉行，香港有3條免費頻道直播，分別是港台電視32台、香港國際財經台76台以及HOY TV 77台。為迎戰亞運開幕禮，翡翠台81台及ViuTV 99台分別以電影及綜藝節目迎戰，大家今晚會想看什麼？

喜歡湊熱鬧的朋友，可以考慮到商場看開幕禮，因為HOY TV會在大角咀一個商場舉辦亞運派對，有馬曉晴及何雁詩與市民玩遊戲。



杭州亞運開幕禮資料：

日期：9月23日（星期六）

時間：晚上8時

地點：杭州奧體中心體育場

港隊持旗手：姚錦成、莫宛螢

中國隊持旗手：覃海洋、楊力維

香港直播安排：

【32台】由晚上7時55分至9時55分直播

【76台】由晚上8時至10時直播

【77台】由晚上7時30至10時15分直播

港台及HOT TV今晚會直播杭州亞運開幕禮，聽慣廣東話旁述的觀眾，相信不外乎選擇32台或者77台。港台電視32台會由晚上7時55分起直播，主持貴精不貴多，有丘雨勤夥拍東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音。

蘇慧音因傷未能赴賽今次亞運，她會拍丘雨勤旁述開幕禮。（體壇無極限 Sports Unlimited Facebook）

至於HOT TV的開幕禮旁述陣容龐大，據了解有李德能、劉健基、陳欣欣、李慧詩及馬詠茹。「牛下女車神」李慧詩放下運動員的身分，今屆亞運轉為傳媒工作，不知她的發揮會如何？77台的直播節目由晚上7時30分開始。

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愛·體育Facebook透露常規主持陣容包括：李德能、劉健基、徐嘉樂、吳毅豪、陳欣欣、李海光；嘉賓主持陣容包括：李慧詩、馬詠茹、黃金寶、葉姵延、馬曉晴、何雁詩等。（愛·體育Facebook）

李慧詩將會評述今屆亞運。（公關提供）

康文署的36個體育館及全港數十個商場提供亞運直播，最好氣氛的商場相信是大角咀的奧海城。這個信和集團的商場今晚跟HOY TV將會合辦「亞運開幕全城睇」前哨派對，有嘉賓，有遊戲，有禮物，相信會很熱鬧。

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在今晚，一眾HOY TV亞運節目嘉賓主持及項目專家包括前羽毛球亞運金牌得主葉姵延、前花式溜冰運動員馬曉晴及前高爾夫球港隊代表何雁詩，以及前國家隊女排隊長孫玥將會到場出任嘉賓，為出戰亞運的港隊運動員集氣，屆時亦會跟現場市民大玩遊戲送禮物及分享亞運小知識，一同見證亞運開幕禮盛況。出席者更可獲贈打氣包及亞運吉祥物紀念品。

TVB 81台今晚會播周潤發及郭富城主演的電影《無雙》。（資料圖片/梁碧玲攝）

ViuTV及TVB沒有今屆亞運的轉播權，他們面對今晚的開幕禮，各有應對。翡翠台81台在晚上8時繼續有《愛．回家之開心速遞》，之後8時半播放由周潤發及郭富城主演的電影《無雙》。同時間，ViuTV 99台在8時播《正一廣東話》，接着是8時半的《爆谷一周》，到9時半播《Chill Club The Alternatives》。究竟香港觀眾今晚會喜歡看ViuTV的綜藝音樂節目，還是TVB的電影，抑或是HOY TV的亞運開幕禮？