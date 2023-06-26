足球熱話｜馬甸尼55歲生日　AC米蘭官方祝賀引來大批網民狂鬧諷刺

今天（26日）是馬甸尼（Paolo Maldini）的55歲生日，他不用跟自己說生日快樂，也沒有抱怨沒有人為他送上生日蛋糕，AC米蘭官方Twitter甚至微博都有向他送上祝福。

他本人會否感激這番好意尚未可知，不過紅黑軍團的球迷，就明顯地對此怒不可遏。



你還記得「點球！點球！」和「偉大的意大利左後衛」這段聞名天下的激情解說嗎？

其實在那場2006年世界盃16強出現問題12碼後，當比賽正式結束時，旁述員黃健翔還再激動地喊了一段話，並以「馬爾蒂尼（馬甸尼的內地譯名）今天生日快樂！意大利萬歲！」結束。雖然馬甸尼並不是他口中那名「偉大的意大利左後衛」，不過當天確實是馬甸尼的生日，6月26日。

那句「無厘頭」的祝賀說話，今日再成為球迷間的熱話。恰逢今天是馬甸尼生日，AC米蘭官方Twitter出文恭賀：「希望我們的傳奇隊長馬甸尼生日快樂」。

該篇帖文下面隨即罵聲一片，大批球迷貼上讓班主Gerry Cardinale離開的圖片，又或是留言諷刺會方：「竟然是有關馬甸尼的帖文？這帳號肯定是被盜用了」、「馬甸尼生日快樂；AC米蘭安息吧」、「祝那位有意帶領我們重鑄榮光的真米蘭人生日快樂，現在我們只能跟着球隊班主，讓我想繼續支持米蘭的意願也蕩然無存，現在一毛不拔就是這支米蘭的做法，這也將會是我對待米蘭的方式」、「他應該是我們傳奇的體育總監，但班主竟將他解僱」。

有趣的是，由於時差關係，AC米蘭的官方微博在16個小時前，也就是香港時間26日零時出文，同樣招來內地網民謾罵：「你好意思嗎？你好意思嗎？你他X的真的好意思發這個？？」、「這條推送比華格納叛變還讓我震驚」、「我謝謝你，卡迪納萊（AC米蘭班主的內地譯名）；我謝謝你，紅鳥。」

AC米蘭官方微博下同樣罵聲一片，更有不少球迷爆粗狂鬧。（微博截圖）

球迷的強烈不滿從何而來？首先要從紅鳥資本講起，這間美國投資集團在2022年夏天以12億歐元入主AC米蘭，目前持有球會的大部分股份。不過他們的治軍方針卻引來爭議，早在今年1月時，擔任體育總監的馬甸尼便曾表示要接受現實，稱現在的AC米蘭已不是當年那支能夠簽下很多優秀球員，從而爭奪歐洲冠軍的頂級球會。

這篇祝賀球會傳奇生日的帖文，之所以會惹來鋪天蓋地的罵聲，是因為馬甸尼在本月上旬突然離職，有報道指他是被班主解僱，隨即引來大批球迷甚至球員不滿。當時剛與AC米蘭續約的拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）早在消息傳出時，已在個人Twitter上發出一篇只有疑惑表情的帖文；加上昨日中場核心東拿利（Sandro Tonali）落實轉會紐卡素，意媒指他知道消息後不禁落淚，更是讓不少球迷失望萬分。

意媒指東拿利無意離隊，得知被賣走後不禁落淚，更使球迷失望萬分。（Getty Images）

最近馬甸尼被炒，被視為下任隊長接班人選的東拿利又黯然離去，但球會送走重要人物之餘，卻遲遲未有打算收購補強的轉會新聞，反而在兩天前，法國媒體FootMercato還報道馬甸尼離任之前，巴丹斯（Tommaso Baldanzi）和杜文尼高貝拉迪（Domenico Berardi）正接近加盟紅黑軍團。

這篇Twitter下的評論，正顯出球迷對現在這支AC米蘭的不信任、憤怒和失望，也是現時這支意大利球隊所面臨的亂象。也許馬甸尼離去時，他的身份只是一名體育總監，但他所帶來的影響，卻遠遠比一名體育總監離職要大。

對於AC米蘭球迷而言，今年6月是黑色的，先有傳奇球員伊巴謙莫域宣布掛靴，數天後馬甸尼被炒，然後一代班主貝盧斯科尼逝世，最後連忠心球員東拿利也被出售，要消化這種種負面消息，僅一個夏天應該很難做到。