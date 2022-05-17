轉會動態｜曼城擬讓根度簡免費轉會　三奪英超功臣正選機會難保

撰文：何偉畧
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數一數，哥迪奧拿執教曼城，到了第六個年頭。建立皇朝的功臣，陸續踏入生涯後期，陸續離去。
哥帥帶領「藍月亮」後第一名收購球員，31歲德國國腳根度簡合約餘下一年。英媒指他將於今季完結後離隊，球隊向功臣送上最後心意，讓他免費轉會。

英媒《每日郵報》報道，根度簡希望爭取正選，惟曼城中場競爭大，不能保證他穩定出場機會。他今季儼如歐聯戰線主力，在曼城12場賽事中10次上陣，當中6次正選。英超則上陣26次，其中20場正選。

根度簡（左一）有機會在離開前，迎接第四座英超桂冠。（Getty Images）

報道指根度簡餘下一年合約，球會無意洽談續約，並考慮根度簡效力多年，有功有勞，同意大開方便門，讓他轉會。報道更指周日英超逼和韋斯咸之後，根度簡獲准放假兩天，翌日他便乘私人飛機離開曼徹斯特。

功臣要離開，曼城大開方便之門。（Getty Images）

曼城於2016年2月公布邀得哥迪奧拿在接下來的球季領軍，開季前根度簡以2100萬鎊從多蒙特加盟，成為哥帥第一簽。他除了加盟首季重創十字韌帶而休戰半季，其後保持穩定上陣，為曼城三奪英超的功臣。

哥迪奧拿領軍下，根度簡負責墮後策劃，成為曼城骨幹。（Getty Images）
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