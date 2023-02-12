渣馬最大驚喜周潤發　近期積極參加跑賽　分析發哥10公里留前鬥後

數今屆渣打香港馬拉松的風頭人物，不是那些冠軍級人馬，而是10公里賽事參加者周潤發。67歲的「發哥」周潤發仿如渣馬吉祥物，由最精英的本地跑手到義工以至記者，也爭相與他合照。周潤發喜歡跑步行山多年，之前鮮有聽聞他參加比賽，但他在最近3個月已經第兩度出戰跑賽，不知發哥未來會不會玩更多比賽？



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今屆渣馬的最大驚喜是發哥，搶盡風頭。黃啟樂、羅映潮、屈旨盈、陳家豪、陳偉聰等幾位半馬精英跑手返抵終點後，都紛紛找跑完10公里的發哥合照。發哥魅力，無可匹敵，從現場照片見到，有工作人員及記者都有找他合照。

渣打馬拉松｜首次參加跑手指地面較滑 周潤發首戰東廊上斜覺辛苦

周潤發向來喜歡跑步行山，不時都有山友在大帽山、西貢等不同地方遇上過發哥跑步。之前，甚少聽聞他會參加比賽，但近期似乎情況有變，他先在去年12月5日與長跑教練蘇凱男出戰香港越野錦標賽，他用56分39秒走完10公里，在男子先進組41名跑手中排第37。

周潤發去年12月完成香港越野錦標賽，少不了被跑手圍住合照。（香港田徑總會facebook）

3個月內，周潤發再次參加本地跑賽，他在2月12日的第25屆渣打香港馬拉松的10公里組別，以1小時03分58秒完成，平均配速每公里6分24秒。查看網上追蹤的數據，發哥用了34分25秒完成半程5公里，平均每公里6分53秒，後半程他加速，只用了29分33秒跑完餘下5公里，平均每公里5分55秒。

追蹤數據顯示，周潤發後5公里的速度比前5公里快。（網上截圖）