渣馬最大驚喜周潤發 近期積極參加跑賽 分析發哥10公里留前鬥後
撰文：顏銘輝
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數今屆渣打香港馬拉松的風頭人物，不是那些冠軍級人馬，而是10公里賽事參加者周潤發。67歲的「發哥」周潤發仿如渣馬吉祥物，由最精英的本地跑手到義工以至記者，也爭相與他合照。周潤發喜歡跑步行山多年，之前鮮有聽聞他參加比賽，但他在最近3個月已經第兩度出戰跑賽，不知發哥未來會不會玩更多比賽？
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今屆渣馬的最大驚喜是發哥，搶盡風頭。黃啟樂、羅映潮、屈旨盈、陳家豪、陳偉聰等幾位半馬精英跑手返抵終點後，都紛紛找跑完10公里的發哥合照。發哥魅力，無可匹敵，從現場照片見到，有工作人員及記者都有找他合照。
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周潤發向來喜歡跑步行山，不時都有山友在大帽山、西貢等不同地方遇上過發哥跑步。之前，甚少聽聞他會參加比賽，但近期似乎情況有變，他先在去年12月5日與長跑教練蘇凱男出戰香港越野錦標賽，他用56分39秒走完10公里，在男子先進組41名跑手中排第37。
3個月內，周潤發再次參加本地跑賽，他在2月12日的第25屆渣打香港馬拉松的10公里組別，以1小時03分58秒完成，平均配速每公里6分24秒。查看網上追蹤的數據，發哥用了34分25秒完成半程5公里，平均每公里6分53秒，後半程他加速，只用了29分33秒跑完餘下5公里，平均每公里5分55秒。
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周潤發出戰2023年的第25屆渣打香港馬拉男子10公里成績如何？
周潤發出戰2023年的第25屆渣打香港馬拉男子10公里，成績為1小時03分58秒。
周潤發曾否出戰其他本地長跑賽事？
有，周潤發曾參加2022年的香港越野錦標賽，時間為56分39秒。