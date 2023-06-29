英超轉會｜占士麥迪臣投熱刺簽約5年　加盟新東家先洗太平地

縱然轉會市場不少大名收購，似乎與熱刺無關，但新帥普斯迪高古上任後，已經密鑼緊鼓準備大換血，繼購入門將域卡利奧及買斷古路施夫斯基後，熱刺從降班的李斯特城收購中場核心占士麥迪臣，簽約5年。

這名英格蘭國腳加盟熱刺前，先為自己的社交網站「洗白」，抹去當年不滿新東家的言論。



占士麥迪臣加盟熱刺，簽約至2028年。（熱刺Twitter截圖）