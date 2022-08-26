賓施馬大熱當選歐足協年度最佳　教練安察洛堤：「他是最好的」

上季助皇家馬德里成三冠王，奪得隊史第十四座歐洲賽錦標的法國前鋒賓施馬（Kareem Benzema），以400分之差大幅拋離第二位的迪布尼（Kevin De Bruyne），當選2021/2022球季歐洲足協最佳男子球員。

同場當選年度男子最佳教練的皇家馬德里主教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）形容：「皇家馬德里很幸運有賓施馬，足球很幸運能有賓施馬的參與。」



昨日歐洲足協除了在伊斯坦堡進行歐聯分組賽抽籤，亦頒發了由體育記者與教練投票選出的年度個人獎項，其中賓施馬打破利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）2019/20球季477分的紀錄，在「年度最佳男子球員」一項中得到523分，比第二位的迪布尼多400分，毫無懸念當選。「我非常開心，這是我首次贏得這個獎項；但最重要的還是為球隊贏得錦標。」

奪得歐洲足協最佳男子教練的安察洛堤被問及賓施馬時，稱讚他這個球季更能閱讀球賽，也是更衣室內的領袖，而他一直上陣的原因，正因為他就是「最好的」。「皇家馬德里很幸運能擁有賓施馬，足球很幸運能有賓施馬的參與。」

賓施馬與安察洛堤在各自得獎後都有稱讚對方。（Getty Images）

現年34歲的賓施馬，去季先助法國贏得歐國聯（UEFA Nations League）冠軍，其後在皇家馬德里一直狀態火熱，在32場西甲比賽中貢獻了27個入球與12個助攻，皇馬亦順利以13分之差奪冠；而歐聯賽事中，更在12場比賽中入15球，是球隊贏得第十四座歐洲冠軍的重要功臣。