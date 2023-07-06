F1｜2024年全季24站賽程出爐　中國站回歸　開幕頭兩站周六戰正賽

今季F1（一級方程式）未到一半，國際汽聯（FIA）日前公布明年完整賽程，全年多達24站賽事，賽程上亦有不少改動。



F1 2024年全季賽程。（Twitter截圖）

1. 為遷就齋戒月 近32年最早開季

F1往年通常在3月中開季，隨着分站數目愈來愈多，開季日期亦愈來愈早，今年3月5日舉行揭幕戰巴林站正賽。今年加上遷就來年3月10日開始的齋戒月，故此首兩站的巴林站及沙特阿拉伯站刻意提早舉行。明年的揭幕戰在3月2日舉行巴林站正賽，亦是近32年來最早開季，1992年的揭幕戰曾經在3月1日上演南非站。

巴林站繼續是明年的揭幕戰。（資料圖片／Getty Images）

2. 全季3站周六正賽

同樣鑑於遷就齋戒月的關係，巴林與沙特阿拉伯的正賽將於連續兩個周六（3月2及9日）上演賽事，而這個將不會是長期的安排，加上原定在周六晚上舉行的拉斯維加斯站，全年將有3個分站在周六上演正賽。

巴林站及沙特站將提早在周六上演正賽。（Getty Images）

3. 全季最多24站 中國站回歸 日本站提早上演

2024年賽程亦有所執位，日本站與阿塞拜疆站對調，日本站將於明年4月5至7日舉行，這段時間亦是日本的櫻花季，睇車賞櫻一樂也！阿塞拜疆站則在9月上演。另外，因為疫情關係而停辦的中國站，相隔4年重回上海國際賽車場，將緊接日本站。

F1賽車上海站回歸 中國大獎賽明年4月19至21日舉行

疫情過後，上海國際賽車場有望明年復辦F1分站。（資料圖片／Getty Images）

4. 可持續﹑減排放賽程？

今季的邁阿密站緊接阿塞拜疆站上演，與減排的理念有點違背。F1聲稱在2030年達致零炭排放，來年賽程亦特意作出更改，將接近洲份的分站編在接近的時間，當然包括日本站，與澳洲及中國站同樣在季初舉行，邁阿密與加拿大兩個美洲分站的時間沒有大分別，但邁阿密站前後一樣相隔兩星期，而卡塔爾站亦押後成為尾二賽站。