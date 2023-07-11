足球熱話｜東拿利與女友參觀紐卡素健身室　稱「米蘭更大」引熱議

東拿利（Sandro Tonali）離開AC米蘭，以7000萬歐元身價加盟紐卡素，日前他到訪聖占士公園球場，為喜鵲拍攝新球衣的宣傳照及作專訪等，但全程他悶悶不樂，完全沒有其他球員加盟新球會的興奮感覺，網民笑稱這名意大利中場似乎仍心繫紅黑軍團。



這名23歲的意大利中場自小便是AC米蘭球迷，雖然在紅黑軍團只效力3季，但已被視為球隊未來隊長人選，東拿利本人亦對米蘭忠心耿耿，惟紐卡素出手闊綽，在高價轉會費的誘惑下，他終被放售至聖占士公園球場。

東拿利自小便是AC米蘭球迷，惟在金錢面前，無法如願繼續為紅黑軍團效力。（Getty Images）

紐卡素在官網放出影片及專訪，其實已是上周五（7日）的事情，不過最近這件事突然成為網民熱話，事因Twitter上一條影片廣為流傳。據意大利媒體《SempreMilan》報道，東拿利與女友參觀球隊健身室時，女友有點驚訝地說：「米蘭的健身室有這麼大嗎？」東拿利卻面無表情地回答：「米蘭的更大。」

這條影片引起網民熱議後，他數日前接受官網採訪的影片亦被找出來，雖然東拿利在影片內說的內容顯露雄心壯志，但因為表情悶悶不樂，穿上紐卡素球衣時更有種強顏歡笑的感覺，不少網民立刻留言說「他看起來不想留在這裏」、「他像是被迫留在這裏」，也有人貼出盧卡古之前接受天空體育（Sky Sports）訪問的圖片，暗示東拿利數個月後就會公開表明想要回歸AC米蘭。

雖然被網民大肆揶揄，不過紐卡素球迷其實對這名意大利中場的專訪回答十分滿意。東拿利坦承離開AC米蘭是他足球生涯中做過最困難的決定之一，「很困難，但也沒辦法，時機就這樣到來，我們亦決定要順着這個方向前行。」他亦明白在英超作賽會是一項不容易的挑戰，「這將是一條陡峭的學習曲線，因為這趟旅程將很艱難，但會是一個很好的機會，也是我需要克服的事情。」

提及紐卡素領隊艾迪賀維（Eddie Howe）時，東拿利表示能盡快與他見面，並一同展開這段新的旅程，「每個人都跟我說他的優點，我已急不及待想要開始這份新的工作。」他最受喜鵲球迷稱讚的，是在專訪中展現出的專業態度，「每一名球員的野心都是來到新球隊並取勝。首要的事情是永不停止，然後才是取勝，我們要嘗試盡快贏得勝利。」

東拿利表示想盡快與領隊艾迪賀維見面。（Getty Images）

此外，他亦提到紐卡素雖然已很久沒贏過冠軍，但當它們到來時感覺會更好。「等待的過程會很艱難，但它們來臨時，你會更加享受。」

東拿利官網訪問完整影片：