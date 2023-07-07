英超熱話｜捷西斯自爆離曼城原因　全因哥迪奧拿一個奇怪決定

加比爾捷西斯去年夏天毅然離開曼城，轉投阿仙奴。這名巴西前鋒早前接受名宿「插花王」丹尼臣的播客（Podcast）訪問，捷西斯透露因為2021年一場歐聯令他萌生去意，同時大爆哥迪奧拿「惡行」。



加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）在曼城效力5季，除了歐聯，贏盡所有本土錦標，但這名巴西前鋒在去年夏天毅然離開伊蒂哈德球場，轉投阿仙奴，他令兵工廠戰力增進不少，可惜未能從舊東家奪走英超錦標。

人物誌︱加比爾捷西斯「入廠」重獲自由 助阿仙奴火速踏上爭冠路

2021年11月，曼城在歐聯分組賽主場對巴黎聖日耳門，當時捷西斯被列為後備，他在下半場入替，並貢獻一傳一射，助「藍月亮」以2：1反勝PSG，但該仗的他是充滿委屈。捷西斯日前接受巴西名宿「插花王」丹尼臣的訪問，首度表示該仗是離隊的觸發點，原來與哥迪奧拿的一個決定有關。

「比賽前一天的訓練，他（哥迪奧拿）把我放在前鋒位置，一切如常。」直至開賽前的兩小時，哥帥公布正選陣容的一刻，捷西斯說：「開賽前兩小時，他告訴我們陣容，他竟然把辛真高當作偽9號，我不能相信這是事實，這很瘋狂。當我得知被一個守將取代位置後，我食不下嚥，直接走進房間裏，然後致電母親並哭訴：『我想離開！』」

捷西斯的心情依然低落，並沒有熱身，當球隊被麥巴比射破後，哥迪奧拿叫他上場，然後炮製兩個入球。捷西斯以為自己以表現說話，心想下場對RB萊比錫有望正選披甲，但哥帥把他排除在外，連大軍名單也不入。就在當刻，捷西斯去意已決，決定離開曼城。捷西斯坦言，該次事件只是其中之一，他與哥帥有不少類似的事件發生過。

（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴去季曾經在榜首248天，可惜最終都是功虧一簣，捷西斯直言與後防大將受傷有關，「當沙列巴在陣時，我們後防十分穩健，當他受傷後，失球數字就增加。」另外，根據《The Athletic》等外媒指，阿仙奴與沙列巴已達成共識，將續約4年，留效至2027年。