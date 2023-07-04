碧咸結婚周年大膽登辣妹昔日素顏照　Victoria這樣回應︱體育熱話

碧咸（David Beckham，又譯：貝克漢姆）與維多利亞結婚24周年，曾經不被看好的一對，經歷近四分一世紀依然風雨同路，感情升華至另一階段，經常在社交媒體揶揄對方，盡顯幽默一面。「咸爺」愈玩愈大膽，今年趁這個一年一度的大日子，大膽上載Victoria當日的素顏照，引來太太以3張新相回應。



不經不覺碧咸與維多利亞已結婚24周年。（Getty Images）

碧咸大膽貼出太太Victoria「真面目」

碧咸與Victoria這雙璧人的神仙顏值羨煞旁人，成名多年至今依然未見走樣，不過歌唱組合Spice Girls出身的Victoria，每逢出鏡場合例牌化妝，大眾基本上無緣看到她「真面目」，社交媒體當然也不例外，直到……

7月4日是二人結婚24周年，碧咸在社交媒體深情寫道：「1999年7月4日這天至今24年，日子仍在繼續」，他加上一個老公公和一個老婆婆的表情符號，意味二人會一起白頭到老，「致最佳太太、媽媽和大部分時間的酒友（drinking partner）：結婚周年快樂，深愛着你」，重點是他上載一張他們超過四分一世紀的舊照。

碧咸趁結婚周年上載與太太Victoria舊照，令維多利亞罕有素顏照出土。（Instagram）

碧咸不時上載二人舊照片，今次這張相特別的地方，是Victoria罕有地不施脂粉——當年Victoria不如現在消瘦，一臉青春少女氣息，一雙大眼睛帶點英氣，驟眼看幾乎認不出是她，細看她的精緻五官，以及髮線上的「美人尖」，才聯想到今天的她。

Victoria向來注重形象，碧咸大膽竟上載她沒有化妝的照片，後果會否很嚴重？「咸爺」登出帖文4小時後，Victoria施施然以3張相片回應。

Victoria一如慣常的寡言作風，僅輕輕交代一句：「仍然拖着手，仍然在大笑（跟你一起笑而不止笑你），我深愛你」，幽默感與深情俱備。Victoria沒有對丈夫碧咸上載自己的素顏照說什麼，她上載的3張照片都是較近期的，一張貼題的手牽手，另外兩張都是二人一起喝酒的合照，似乎在回應碧咸「大部分時間酒友」的稱號。

碧咸與維多利亞向來都是玩得之人，隨婚姻年期累積，更無懼公開耍花槍，不時在社交媒體互窒和作弄對方。碧咸的外放與Victoria的內斂，正好一凹一凸，昔日拍拖時不被看好，他們無視反對聲音，如今已相知相伴走過四分一世紀。

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碧咸維多利亞結婚廿周年 由不被看好到矢志不渝