別叫我賭神｜周潤發陪跑陣容大有來頭　毅行者冠軍+越野跑港隊

周潤發主演的電影《別叫我〝賭神〞》昨日公映，電影公司發布宣傳片段，見到發哥與一班跑手在西九龍海濱跑步。發哥身後這班跑手並非普通「臨記」，全是資深跑友，高手雲集，部分鼎鼎大名，獲獎無數，更有香港越野跑代表。

周潤發昨日傍晚連跑九龍區5間戲院謝票，更邀請了數位精英，一起跑了6公里。有陪跑跑手表示，周潤發在旺角時跑得不算快，但他從尖沙咀一間戲院下來後，有粉絲聚集，發哥一個加速，就已經甩開群眾，只有幾名跑手跟得上。



在周四謝幕的第一站，發哥行到「山頂位」，與一名外籍影迷合照，群情洶湧。（顏銘輝攝）

周潤發昨日傍晚由旺角出發，連跑5間位於油尖旺區的戲院，與觀眾交流及謝票。他先到旺角兩間戲院，由旺角東站跑到朗豪坊，之後再往尖沙咀的3間戲院。在尖沙咀跑步途中，發哥不時跟途人影相，遇到有其他人跑步，亦叫對方加油。

發哥入戲院謝票，當然要跟所有人自拍。（受訪者提供）

工作人員以外，周潤發還邀請了幾名本地跑界猛人坐鎮，陪他在九龍鬧市中跑戲院，包括林成業、羅楚健及曾進傑。

林成業、羅楚健及曾進傑在2015年與鄧晨金組隊「2XU UFO」，跑出11小時58分奪得冠軍，並創出當時毅行者的本地華人隊伍最快紀錄。

發哥跑戲院，途經尖東海傍，鷹鷹（右二）跑在發哥身邊，穿藍色加橙色背心的是羅楚健。（受訪者提供）

人稱「火車sir」的林成業是本地資深跑手及教練，在越野跑賽獲獎無數，他在2022年的香港四徑超級挑戰以55小時32分完成，成為當屆時間第二快的完成者。

外號「楚大俠」的羅楚健是香港著名的超馬跑手，多次到外地參加超長距離的高難度越野跑賽，在2021年初，他與好友吳俊霆只用3日時間登上香港最高的100座山峰，成為一時佳話。

鷹鷹（右一）今月初代表港隊出戰越野跑世錦賽。（曾進傑Instagram）

「鷹鷹」曾進傑更是香港越野跑代表，今月初為港出戰世錦賽，與隊友謝覺偉及黃浩聰排名長距離男子團體組別亞洲第2。越野跑以外，曾進傑還是三項鐵人好手，贏過很多獎項。

鷹鷹說：「噚日（電影公司）想搵幾個人傍住佢（周潤發），去啲戲院度同觀眾交流下。喺旺角開始，跑咗5間戲院，有啲係開場前到、有啲完場後，佢想答謝觀眾，問下佢哋睇完有咩感覺。其實速度唔係太快，你預我哋6公里，齋跑嘅時間一個鐘鬆啲。」

發哥跟大家在李小龍像前自拍，左下角的是火車sir，鷹鷹就在後排高舉雙手。（受訪者提供）

「（你哋使唔使做埋保鑣？）本來諗住唔使，最後都要。去到最後兩站，可能啲人都知佢會嚟，啲人比較熱情少少。」

鷹鷹表示，當發哥在iSQUARE完成第4站謝票後，要到廣東道海港城的第5站，但不少人收到消息，從商場落到馬路後有粉絲聚集。故此，發哥選擇在這段800米加速，輕鬆甩開人群。曾進傑說：「佢即刻加咗少少速，得我哋幾個先跟到，其他人都甩晒。」

鷹鷹說：「我都係人生第一次咁樣跑戲院，得佢（周潤發）先諗到同做到。」

發哥周四到尖沙咀三間戲院謝幕。（受訪者提供）

這是鷹鷹一星期內第2次跟發哥跑步。上星期五，電影公司拍攝一條以跑步為主題的宣傳片，邀請了幾間跑會共約20位跑手到西九龍海濱，與周潤發一起跑步。

上周五，電影公司邀請約20名跑友到西九龍，與發哥拍攝宣傳片。（網上片段截圖）

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這20人都是跑會的教練及學生，全是資深跑友。林成業、羅楚健及曾進傑以外，還有外號「戰神」的楊志成。楊志成在今年樂施毅行者與黃浩聰、曾福祥及胡文津組隊，以11小時38分創本地華人紀錄奪冠。他在2022年四徑以56小時26分成為完成者。

鷹鷹（左）與發哥自拍。（受訪問者提供）

鷹鷹表示這兩日與周潤發跑步及交流，十分開心，兩人有閒聊，談到跑步的話題。曾進傑說：「佢有問我哋幾個最鍾意行咩山，我就話青山，佢就話未行過，三尖剩係青山未行過。佢都有介紹跑步路線畀其他人，好似石硤尾、大坑東。」

鷹鷹以前在山上都遇過發哥兩三次，「之前撞佢就冇自拍，費事騷擾佢」，到這個星期長時間跟發哥一起，他說：「佢真係冇明星架子，但行出嚟係有氣場，都好玩嘅。」

在宣傳片中，發哥與鷹鷹同框！（網上片段截圖）

鷹鷹還感謝發哥令到更多人認識跑山這項運動，「感謝佢對跑山越野跑貢獻。因為佢，多咗好多人認識跑山同參與」。他希望之後還有機會可以跟發哥跑山。