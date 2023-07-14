溫網｜絲慧杜蓮娜4強止步神奇之旅告終　仍創生涯大滿貫最佳成績

烏克蘭球手絲慧杜蓮娜自去年10月誕下女兒後，至今復出3個月，以外卡參賽下連挫多名名將，包括8強淘汰施安迪，這名波蘭「一姐」直言希望絲慧杜蓮娜奪冠，不過即使有一姐的加持，仍然未能扭轉敗局，直落兩盤不敵禾祖奧蘇娃，神奇之旅就此告終，但仍然創下生涯大滿貫的最佳成績。



絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）力克「一姐」施安迪（Iga Swiatek）後，4強與捷克的禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova），力爭生涯首度打入大滿貫決賽。

28歲的絲慧杜蓮娜今仗被禾祖奧蘇娃主導戰局，在致勝球﹑「Aces球」等多項數據皆較為遜色，來自捷克的禾祖奧蘇娃全場交出22個致勝球，並6度打破絲慧杜蓮娜的發球局，結果這名烏克蘭球手連輸兩盤3：6及3：6，無緣決賽。

禾祖奧蘇娃周六（15日）晚上將與突尼西亞球手查比雅爭奪女單冠軍。

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絲慧杜蓮娜直落兩盤不敵對手，無緣決賽。（Getty Images）

從誕下女兒到如今追平生涯，只是9個月內的事，絲慧杜蓮娜今年溫布頓淘汰多名大滿貫得主，可惜未能延續神奇之旅，她對自己今仗的表現不太滿意，「她（禾祖奧蘇娃）是個很聰明的球手，打法多變又取巧，我今仗太過緊張，我根本無法應對，這一點我不太滿意，當我落後時我嘗試過反撲，可惜未能平反敗局，而她發揮的確比我好。」

絲慧杜蓮娜在場內場外都獲得不少支持，她對此感到十分感激，「我收到大量的支持，從四方八面也有支持的訊息，這是難以置信的，希望日後都會繼續下去，這是我重大的推動力，但我像是背負了不少責任和壓力，不想把落敗歸咎於此，這不是藉口。我只希望烏克蘭人民繼續支持我，同時希望為小朋友帶來希望及目標。」

絲慧杜蓮娜感謝近日球迷的支持。（Getty Images）

另外，絲慧杜蓮娜的同鄉姬卓諾克（Lyudmyla Kichenok），與拍檔柏域（Mate Pavic）在混雙決賽力戰三盤擊敗費利根／徐一幡，捧走溫網冠軍，姬卓諾克希望以冠軍鼓勵烏克蘭人民努力活下去，在追求自由的路上有一點小幫助。