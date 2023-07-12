溫網｜艾卡拉斯與魯尼的友共情歲月　球場那可愛片段突然就已七年

艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）及魯尼（Holger Rune）兩位網壇新一代代表人物將會在今日（12日）的溫網8強相遇，競爭一個4強席位，此戰是公開賽時代史上首場由兩位21歲以下球手合演的溫網8強。艾卡拉斯及魯尼識於微時，在13歲時更一齊合作參加雙打比賽。



兩大新星溫網激戰前夕，網上流傳片段，艾卡拉斯跟魯尼小時候合作參加一項U14的雙打比賽，那場兩人以6：3及6：2勝出。當時他們13歲。

球場上那可愛片段，突然就已七年，溫網再會面，舊朋友。

兩人如今20歲，成為對手，也沒有忘記當年的好拍檔。艾卡拉斯說：「當我們11、12歲的時候，我第一次遇上他，那是一項在馬略卡的賽事。」

魯尼在2003年4月29日出世，艾卡拉斯比他小一星期，在5月5日出世。

艾卡拉斯及魯尼會否成為網壇未來十年的一時瑜亮？（Getty Images）

魯尼讚賞艾卡拉斯是個雙打好拍檔，他說：「我們都是單打球手，當單打球手去玩雙打，他們都想獨自覆蓋全場。我們都想盡力去做這一點。他是個優秀的球手，他愈打得多就愈好，我們一起夾得好好。」

時光變，世界變，網壇亦許多變遷。兒時的偶像逐步退出舞台，他們一起成為網壇新一代的代表人物。

艾卡拉斯已經成為世界排名第一的球手。（Getty Images）

艾卡拉斯小小年紀已經坐上世界排名第1的寶座，去年贏得美網冠軍，首奪大滿貫錦標，而在今年法網，他亦入到4強。魯尼現時世界排名第6位，暫時大滿貫的最佳成績是8強。他們是世界排名前10的球手中，最年輕的兩位。

講起對方的優點，你讚他正手強，他又讚你反手掂。艾卡拉斯說：「如果我要從他身上拿走一些武器，我會選反手。我不是說自己的反手差，但他的反手真的很厲害。」

來自丹麥的魯尼世界排名第6位。（Getty Images）

魯尼則說：「他在場上一直是一位非常激情的球員，充滿能量。他強勁的正手，在少年時已經是，只是現在變得更強。」

隨年和月，兩人一次又一次相見，球技沒有耗損，只有一起成長。

兩人過去兩度交手，在2021年的Next Gen年終賽，由艾卡拉斯勝出。去年的巴黎大師賽，兩人在8強遇上，魯尼先勝一盤，之後艾卡拉斯因傷退賽，最後魯尼在決賽贏祖高域奪冠。

巴黎大師賽8強，艾卡拉斯退賽，魯尼與他握手。（Getty Images）

今日，他們首次在大滿貫交手。艾卡拉斯說：「我對這場比賽感到興奮，我覺得他也是。我們經歷過很多美好時刻，雖然我們沒有短訊聯絡對方，但我們都幾了解對方。」

「當我們12歲的時候，與魯尼一起，打過很多賽事。我們一起成長，經歷各個組別，打過一些好正的賽事，所以跟他在大滿貫8強相遇會是幾正的，我準備好好享受。」

魯尼說：「可以在8強面對一個同齡球手，大家都在頂級水平，感覺很奇妙。我十分期待這場比賽。」

「當然，我想跟他一起再參加雙打，或者未來某天會有這個機會。」