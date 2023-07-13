溫網｜列巴堅娜遭復仇衛冕失敗　艾卡拉斯挫昔日雙打拍檔首闖4強

溫布頓網球賽進入最後階段，已決出男﹑女子單打的4強席位。

力爭衛冕的列巴堅娜，8強與查比雅上演上年女單決賽翻版，力戰三盤下飲恨，無緣衛冕。男單方面，「一哥」艾卡拉斯遇上兒時對手魯尼，最終直落三盤淘汰對方，首度闖入溫網4強。



力爭衛冕的列巴堅娜（Elena Rybakina），今年溫網8強再遇上年決賽的對手查比雅（Ons Jabeur）。這名哈薩克美女球手首盤在「Tie Break」以細分7：5先拔頭籌，雙方次盤繼續拉鋸，互保發球局，惜列巴堅娜在盤末崩潰，最後一局發球局失守，被查比雅以局數6：4扳回一城。列巴堅娜在決勝盤氣勢盡失，只得一局「保發」，最終被對手橫掃局數1：6，力戰三盤下遭查比雅成功復仇，8強止步。

白羅斯2號種子球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）直落兩盤輕取美國的姬絲（Madison Keys），取得女單4強最後一席，並於今晚（13日）爭奪決賽席位。

溫網女單4強：



絲慧杜蓮娜（烏克蘭）對 禾祖奧蘇娃（捷克）

莎巴蘭卡（白羅斯）對 查比雅（突尼西亞）



列巴堅娜力戰三盤不敵查比雅，無緣衛冕。（路透社）

男單頭號種子艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與6號種子魯尼（Holger Rune）碰頭，兩名新生代球手早年曾經合作出戰雙打，如今變對手爭奪4強席位，結果賽事未有太大懸念，艾卡拉斯以局數7：6﹑6：4及6：4，直落三局擊敗魯尼晉級，首度打入溫網4強。

3號種子的麥維迪夫（Daniil Medvedev）則更加驚險，這名俄羅斯球手與美國的烏賓斯（Christopher Eubanks）爭入4強，雙方打足五盤，結果麥維迪夫驚險取勝，順利躋身4強。

溫網｜艾卡拉斯與魯尼的友共情歲月 球場那可愛片段突然就已七年

溫網男單4強：



艾卡拉斯（西班牙）對 麥維迪夫（俄羅斯）

祖高域（塞爾維亞）對 冼拿（意大利）

