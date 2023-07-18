76台免費直播熱刺對韋斯咸　孫興慜派定心丸　麥迪臣有望首登場

熱刺一對前線好拍檔哈利卡尼與孫興慜，關於二人的離隊傳聞不絕於耳，但他們照樣隨大隊出發澳洲，為新球季備戰。「孫仔」接受訪問時，親自回應轉戰沙特阿拉伯的傳聞，向一眾熱刺球迷大派定心丸。



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熱刺 對 韋斯咸 今日17點55

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熱刺今夏進行亞洲之旅，前往澳洲﹑泰國及新加坡，為新一季英超作準備。熱刺新帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）領軍回歸祖國，今日（18日）將在澳洲珀斯對韋斯咸，哈利卡尼﹑孫興慜及新兵占士麥迪臣亦有隨隊，有望首度披甲上陣。

來到澳洲，不少球隊可能會抱抱樹熊，今次回到主帥普斯迪高古的地頭，當然有些不一樣的安排，在訓練前找來一班澳洲土著表演。熱刺眾將其後再有公開操練，與球迷自拍﹑簽名絕無「托手踭」，而在場亦有不少韓國球迷專誠一睹孫興慜的風采。

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不少韓國球迷支持孫興慜。（Twitter截圖）

沙特阿拉伯搶人才絕不手軟，盛傳孫興慜也是目標之一，伊蒂哈德開出4年總值1.2億歐元的「肥約」，這名韓國球星日前在記者會上親自回應傳聞。「如果我想去（沙特）我就唔會喺到啦，金錢係好重要，但我更熱愛足球，我夢想依然係喺英超出戰。」

聽到孫興慜這一句，相信不少熱刺球迷都放下心頭大石，他更希望重拾大家熟悉的面貌，「上季我的體能狀態不好，這個不是大家熟悉的孫興慜，我希望在今季再去證明自己，並領熱刺返回更好的位置，所以我十分期待新球季的到來。」

孫興慜向熱刺球迷派定心丸，直言出戰英超依然是他的夢想。（Twitter截圖）

哈利卡尼離開熱刺的消息同樣傳過不停，盛傳拜仁慕尼黑與巴黎聖日耳門亦有意求購，熱刺主席利維更曾與拜仁高層會面。普斯迪高古透露曾與卡尼見面，但並非挽留這名英軍隊長，「我與哈利有一次愉快的交談，但沒有大家想聽的內容，沒提及未來問題，只是自我介紹，互相認識，主要談球會的狀況，如何改善，當他在陣時，他是一定效忠球隊的。」