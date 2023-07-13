迪利阿里受訪爆極黑暗童年　6歲遭性侵8歲淪販毒工具︱足球熱話

迪利阿里（Dele Alli）曾經是英格蘭國家隊希望，也是英超球隊熱刺炙手可熱的超級新星，出道初年旋即被捧上天一樣高，奈何跌至無盡深淵速度更快，大家都想知道這位一代天才球星到底發生了什麼事，他接受曼聯及英軍名宿加利尼維利訪問，十分坦白道出內心世界，更爆出12歲被收養前，極之黑暗的童年歲月，當年噩夢纏繞至今天。



迪利阿里（左）接受加利尼維利訪問，道出內心世界。（影片截圖）

訪問剪輯後開首第一句，加利尼維利已直擊要害：「你何時開始覺得不妥」？

迪利阿里回答：「最傷心的一刻是當摩連奴當（熱刺）領隊，那時我24歲，我記得有課操練，我一起身便去練習，然後他開始不再用我，當時我的心理狀況很差。」

「我對着鏡子自問：『我現在可以退役嗎？』」他說，「當時我只得24歲，正在做喜愛的事，這個年紀已想退役，這想法令我心碎。」他2015年由米頓凱恩斯轉投熱刺，同年11月首次代表英格蘭成年國家隊，2018世界盃英軍驚喜獲得第三名，迪利阿里是主力成員，他首場分組賽上陣後，之後兩仗未被派上陣，16強、8強及4強皆為正選，當年他在熱刺時任主帥普捷天奴麾下如旭日初升，2019年普帥離隊，摩連奴接任，事業亦急轉直下。

迪利阿里曾被視為英格蘭希望。（Getty Images）

訪問長達43分鐘，他一開始已坦白說出長久以來的內心掙扎，「永遠總是我與自己及一切事情對抗，表現上我是勝利者，笑着面對一切，實際上內心一直打敗仗。」他在熱刺生涯高開低走，前領隊摩連奴曾像父親一樣對他好言相勸，奈何阻止不到迪利阿里自毀之路，摩帥2021年4月離開熱刺，他也在翌年1月黯然離隊，加盟愛華頓。

換新環境對他幫助不大，未在愛華頓交出表現，13次上陣未帶來入球或助攻，2022年8月被外借至土耳其球隊比錫達斯，依然麻煩多多，10月被新教練批評：「效率未符期望」，2023年2月26日後未再為比錫達斯上陣，4月因傷重返愛華頓診治，遭比錫達斯要求提早取消外借合約。

迪利阿里加盟愛華頓後未能交出表現，被外借比錫達斯仍未起色。（Getty Images）

他知道自己需要幫助，遲遲未有說出來是因為「尋求幫助會令你看來是個弱者」的誤解。幸好他最終接受心理治療，二人甫坐下來加利尼維利第一句跟他說的話其實是：「你現在還好嗎？（Are you OK?）迪利阿里回應：「是的，經過很長一段時間，我終於能夠真正這樣說。」

一切問題的開端，始於難以啟齒的黑暗童年歲月，3個星期前離開美國治療中心，他感慨，「當我年輕一些的時候有很多事情發生，當年我一直不明白也搞不懂。」當他提及6歲那年被性侵犯（molested），然後「被送到非洲學習紀律」，迪利阿里激動得哭出來，一旁的加利尼維利亦一邊安慰他一邊落淚，「我7歲開始食煙，8歲開始沾毒。一個年紀較大的人告訴我，他們不會叫停單車上的孩子，於是我帶着足球，下面放有毒品，騎單車四處走，那年我8歲。」年紀小小的孩子，淪為販毒工具。

「11歲，我被一個隔離屋邨的男人吊在橋上；12歲我被收養，被一個美好的家庭收養。」黑暗童年總算告一段落，足球生涯起飛後，卻漸有不妥，「很長時間我沒有意識到，我會去做一些事情來麻木感受，無論是飲酒或是其他什麼，我不知道自己刻意那樣做。」

「一開始是酒，然後我吃安眠藥上癮，那並非我的唯一問題，但那是足球以外人們不了解的。」選擇在這時候說出來，他希望可以幫助他人，「我絕對太常濫用它們……有時我會停止吃數個月，但之前從未真正處理問題根源所在——當我成長時，那些創傷以及我未能放開的感受。」

迪利阿里說，「尋求協助不會令你變弱，你可以告訴別人」，他亦冀分享自身故事，讓他人感到自己並不孤單，「我希望成為一個更好的球員和更好的人」。目前仍為愛華頓球員的迪利阿里，正在養傷，距離康復「尚有數星期」，他會嘗試顯示尚有能力在英超表現。