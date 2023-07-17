足球熱話｜禾特普斯12碼跣腳「射上太空」　碧咸、泰利無辜中槍

撰文：陳旭暉
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修咸頓中場禾特普斯（James Ward-Prowse）是近年有名的罰球專家，在禁區外、人牆前經常一劍封喉，但日前隨球隊至土耳其踢季前熱身賽時，卻誇張地12碼射上看台，被媒體稱為「本年度最失敗12碼」，也讓不少網民想起碧咸當年的經典場面。

說到禾特普斯，大眾對他的印象肯定是死球能力，他生涯在英超合共射入過17記罰球，與紀錄保持者碧咸（David Beckham）只差1球。曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）去年曾稱讚他為「世界上最出色罰球手」。

禾特普斯以出色的罰球能力著稱，更曾被哥迪奧拿大讚為「世界上最出色罰球手」。（Getty Images）

修咸頓上季戰績不佳降班，不過開季前仍有積極安排季前熱身賽備戰。他們昨日（16日）凌晨面對土耳其甲組球隊葛迪比（Goztepe），落後1球的修咸頓在下半場博到12碼，並由禾特普斯操刀，但他助攻起腳時滑倒在地上，皮球不論是高度和左右角度都偏離得「離晒大譜」。

禾特普斯射失後馬上回頭望向12碼點，似乎是覺得草地太滑導致他失手，同時失落地呆坐在地上，對方球員主動拉他起身以外，其他隊友亦有上前安慰他，並幫忙踏平草皮。禾特包皮在禁區外不時精準地將皮球射入死角，如今在操刀12碼時竟然老貓燒鬚，這種印象反差立刻引來媒體及網民熱議。

體育專頁B/R Football稱這球「射上了月球」、Barstool Football形容這是「本年度最失敗的12碼」、SPORTbible則說「禾特包斯不會想重看這一球」。有網民則留言：「突發新聞：皮球在月球安全降落」、「或許會將碧咸在2004年歐國盃外圍賽的那一球從軌道中射出來」、「我好像從影片的旁述中聽到了碧咸的名字」。

「碧咸最叻射12碼」，是不少球迷經常掛在口邊的玩笑，但他在2003年10月的歐國盃外圍賽，面對土耳其時射失的12碼，亦是其職業生涯最不堪回首的情景之一。碧咸主射時同樣是左腳重心腳滑倒，最後皮球被大力地射上看台，與禾特普斯這球可謂如出一轍，因此從影片中聽到旁述提起碧咸的名字亦正常不過。

另一個被不斷提起的名字，還有這兩天成為香港人熱話、與8號颱風撞名的泰利（John Terry），他當時同樣也是「跣低」而射失，不過皮球偏出的角度相對沒有那麼誇張。

修咸頓最後以1：1葛迪比打成平手，不過3天前他們0：2不敵賓菲加，季前熱身賽兩場不勝，魯賓施利斯（Rubén Sellés）似乎仍未為球隊找到取勝方法。早在球季完結之時，禾特普斯便被認為是修咸頓隊內即將離隊的搶手貨，但至目前尚未有進一步的轉會消息，如今又成為網民嘲笑對象，英國《每日星報》（Dailystar）更指，這次出醜射失12碼，可能會讓他重回英超的希望變得渺茫。

禾特普斯過往曾射入不少精彩罰球，今次十二碼不慎滑倒射失，會否真如媒體所言影響前途？（Getty Images）
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