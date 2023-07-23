F1匈牙利站｜咸美頓頭位刷新紀錄　列卡度一擊挫隊友：重新愛上F1

F1（一級方程式）匈牙利站排位賽，咸美頓（Lewis Hamilton）相隔一年半後終於再次獲得頭位，刷新紀錄。

另外，今周的焦點人物列卡度（Daniel Ricciardo），一回歸F1便在排位賽擊敗隊友角田裕毅，他賽後坦言自己「重新愛上F1」，但就明言會視周日的正賽為學習過程，不抱太大期望。



F1匈牙利站正賽開賽時間：周日（7月23日）晚上9時 NowTV 638台直播

咸美頓在匈牙利站排位賽，意外地以0.003秒之差擊敗紅牛的兩屆世界冠軍韋斯達賓，相隔一年半終於再次奪得頭位，成為他生涯第104個頭位，這亦是他第9次在這條匈格羅寧賽道（Hungaroring）獲得頭位，刷新F1「在同一賽道獲頭位次數」的紀錄。

咸美頓第9次在匈格羅寧賽道奪得頭位，刷新紀錄。（Getty Images）

咸美頓上一次獲得頭位，已是2021年的沙特阿拉伯站，之後平治戰車一直陷劣勢，未能挑戰取而代之成為「火星車」的紅牛。咸美頓坦言：「這一年半太瘋狂了，我在車內叫到失聲，這感覺真的太美好了。能獲得頭位，我非常感激車隊，他們為此非常努力，這段時間我們一直盡力去改善，所以今次終於能獲得頭位，有種像是第一次（頭位）的感覺。」

「這段時間很多起起伏伏，像坐過山車，但我們沒有任何一個人因此失去信念，我們一直團結，合力去為戰車尋找方向。比起其他車隊，我們在4號和11號彎慢很多，所以我（在這些彎道）全力加速，然後希望它（戰車）不會失控離開賽道。」

咸美頓獲F1的「小主播」送上代表頭位的小輪胎。（Twitter/F1）

至於今周的主角——重獲車手席位的列卡度，在艾法托利的一舉一動都受到注目，全因他獲看好如能擊敗角田裕毅，就有望重返紅牛車隊取代佩雷斯。

雖然列卡度今周才開始駕駛艾法托利的AT04戰車，但在第三節自由練習已造出較隊友角田裕毅快的圈速，到了正式排位賽，他雖有大半年沒有比賽，卻以疲弱的AT04打入Q2，最終排第13位；而角田則在Q1出局，排第17位。列卡度第一場排位便擊敗已在隊中兩年半的隊友，無疑是一場亮麗的「考牌戰」。

列卡度回歸F1席位第一戰便擊敗隊友。（路透社）

列卡度賽後亮出招牌「四萬」笑容，他向Motorsport.com道：「我是個賽車手，對自己當然有期望，但事實上，我一直盡量不去想太多，只想用這個機會去找回自己。」

「然後我跳進車裏參加排位賽，覺得非常放鬆，這不代表我不認真，但我只是很開心能再在車裏比賽、嘗試將車子推到極限，這種感覺得我過去一兩年甚少感受到的，所以我之前才覺得自己需要放個假。」他笑言以為自己能休息一年，「不過最後只得6、7個月，幸好已經足夠了，我覺得自己已獲得足夠時間，去重新愛上（F1）。」

AT04戰力並不突出，列卡度坦言對首場正賽抱着學習心態。（Getty Images）

不過列卡度也明白自己在這戰車內時間仍短，對正賽抱着學習心態：「我應該只做過8個圈（長途測試），正賽期間還有更多需要學習，例如輪胎和燃油管理等，正賽開始後，就會更加知道車子的特性和弱點，所以我應該會有一些圈數做得不太好，希望我能快點上手吧。」