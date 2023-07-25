女子世界盃｜16歲美韓混血兒登場破紀錄　菲律賓勇挫新西蘭獲首勝

縱然韓國女足在女子世界盃H組以兩球不敵哥倫比亞，但她們今仗都打破一項紀錄，77分鐘後備入替的小將嘉絲菲亞，成為女子世界盃史上最年輕球員上陣的紀錄。

A組第二輪賽事，首度參賽的菲律賓，爆冷一球擊敗東道主新西蘭，取得史上首勝。



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女子世界盃H組，哥倫比亞由烏斯美（Catalina Usme）12碼開紀錄，加上韓國門將尹英契撲救失誤，蓮達卡些度（Linda Caicedo）遠射得手，9分鐘內連下兩城，雙方下半場未有改寫紀錄，結果韓國兩球不敵對手。

嘉絲菲亞下半場入替，成為女子世盃史上最年輕的上陣球員。（路透社）

直至下半場中後段，韓國主帥哥連比爾（Colin Bell）決定換入16歲小將嘉絲菲亞（Casey Phair），這名美﹑韓混血兒以16歲26日的年齡，打破尼日利亞球員Ifeanyi Chiejine在1999年世盃創下的紀錄，成為女子世界盃史上最年輕上陣的球員。嘉絲菲亞上陣12分鐘，未有錄得射門，同時未能取得成功傳送。

被認定是韓國隊未來的嘉絲菲亞，今仗獲得出場機會，哥迪比爾直言並非只為了改變戰局，「在0：2落後的情況下，難以在當刻改變戰局，她（嘉絲菲亞）在訓練有出色的表現，我想以今次的經驗助她成長，同時給予其他球員一個清晰的信號，年青球員是我們的未來。」

16歲美韓混血兒入選女足世界盃大軍 視夏蘭特為目標的嘉絲菲亞

嘉絲菲亞後備登場，未能助球隊收復失地。（路透社）

菲律賓取世界盃史上首勝

菲律賓女足首戰兩球淨負瑞士，今仗對東道主新西蘭，上半場中段，菲律賓右路一次傳中，效力西悉尼流浪者的寶登（Sarina Bolden）力壓新西蘭守衛跳頂破網，24分鐘取得菲律賓史上首個世界盃入球。

新西蘭下半場積極反撲，肯特（Jacqueline Hand）半單刀起腳中柱，上仗入球功臣漢娜韋堅遜（Hannah Wilkinson）越位食詐糊，遲遲未能扳平，加上菲律賓門將麥丹尼爾（Olivia McDaniel）屢救險球，最終菲律賓力保一球勝局，取得世界盃決賽周史上首勝。

寶登頭槌建功，一箭定江山。（路透社）