女權大國菲律賓進步神速　「美國二隊」超強身份認同︱女子世界盃

人們常說菲律賓是「母系社會」，其女權指數常在亞洲前列，誰會想到在足球世界，同樣是巾幗不讓鬚眉，菲律賓女足不單贏得了東南亞女足錦標賽冠軍，及後更首次打入世界盃決賽周，不斷締造歷史，足以讓該國的男足汗顏。



女子世界盃分組賽︱新西蘭 對 菲律賓

25/07 13:20 Now630台直播



菲律賓首度亮相女子世界盃決賽周。（Getty Images）

去年的《全球性別差距》報告中，冰島在男女平等的排名上繼續居首，菲律賓下滑到第19位，但已高於英國、美國等向來重視平權的歐美國家，而且仍是亞洲第一，遠遠拋離排102位的中國、116位的日本，以及包尾的阿富汗。這報告是綜合教育、醫療、經濟及政治等不同範疇，評估兩性是否有差別待遇；單從菲律賓女性識字率高達96.9%（CIA 2019年數字），比男生還要高，便會明白你家中的「姐姐」何以隨時是大學畢業。

當然，說菲律賓是母系社會有點誇張，以「母權」來形容或許更貼近現實，畢竟女性一直支撐着該國的經濟，單是海外女佣賺取的外匯，便達到整個國家每年外匯收入接近四份之一。國內的狀況亦然，商業機構有不少女性高管，而國內超過2000所高等院校中，有四成由女校長管治；須知道，香港男女相對平等，但現時11間大學校長卻清一色是男人。

菲律賓女足發展較男子隊更好。（Getty Images）

這種氛圍下，在菲律賓的足球世界中，女足又理所當地然比男足發展得更好。菲律賓女足現時世界排名46，而男足卻僅得第135位；而且她們去年於東南亞女足錦標賽決賽以3：0大破泰國封后，這也是該國綜合男女子足球大賽上的首個錦標；然後，她們於亞洲盃打入4強，藉此首度躋身世界盃決賽周。

菲律賓受美國影響，本地人最愛的運動是「3B」，即籃球（Basketball）、美式桌球（Billiard）及拳擊（Boxing），女生則愛打排球，足球並非最受注視的運動。不過由於菲律賓女足近年成績提升，連帶足球關注度大大提高，其女足主帥Alen Stajcic便說：「我聽說我們在亞洲盃最後一仗（4強）有30萬人觀看直播，我深信到世界盃時，數字將會是10倍。」

菲律賓女足首戰世界盃決賽周，球迷興奮入場為國家隊打氣。（Getty Images）

Alen Stajcic之前曾執教澳洲女足國家隊，帶領球隊打入過世界盃8強，也助球隊取得歷史新高第4位的世界排名，經驗豐富。由於菲律賓女足吸納了大批在美國出生的球員「勤王」，整體實力提升不少，但缺點是球隊欠缺默契，而且有不少是年輕球員，作戰經驗欠奉，因此Alen Stajcic的策略是寓賽於操，特意安排超多友賽，又到澳洲及歐洲集訓。

她們在2022年連同亞洲盃及東南亞錦標賽等，一共比賽31場，其中友賽則佔13場，「我們用盡方法幫助球員加速成長，在不同的文化、氣候、環境，面對不同水平的對手，經歷取勝或落敗」，此舉確令菲律賓女足的戰力在短時間大幅提升。

菲律賓後衛Reina Bonta前途無限，在眾多出路中選擇代表菲國踢足球。（Getty Images）

菲律賓女足的世界盃陣容，23人中有18個在美國出生，只有中場Anicka Castañeda是土生土長。不過，這批「美菲球員」對菲律賓卻很有歸屬感，其中後衛Reina Bonta的故事便值得一書。

Reina的父親Rob是加州的司法部長，她跟父親一樣在耶魯大學讀書，也是足球校隊成員，她曾在HBO實習，也到過肯尼亞拍攝關於犀牛的紀錄片，她還精於攝影，作品會在《福布斯》這類雜誌刊登，前途無可限量，但她還是投身了足球事業，而且可以同時選擇代表美國、波多黎各及菲律賓時，她最終選擇了父親的祖家，「當然，我不能說我沒有一分的猶豫，我很清楚在我面前有多少美好的機會，然而能代表菲律賓征戰世界盃，令我下起決定來變得容易得多」。

菲律賓女足從前的花名叫「Malditas」，在當地的他加祿語中意謂活潑與好鬥，然而如果在西班牙或葡萄牙語中，卻有叫人去死的意思，跟英語粗口「Fxxking」的語境亦相去不遠，因此去年球隊愈來愈受外界關注後，當地足總便發起「改名」的計劃；現在，她們將以「Filipinas」挑戰世界盃，以新的名字書寫新的篇章。

菲律賓身處世界盃A組，同組對手包括世界排名26的其中一支東道主新西蘭、世界排名12的挪威及世界排名20的瑞士。菲律賓首仗以0：2不敵瑞士，周二（25日）硬撼首仗爆冷擊敗挪威的新西蘭，7月30日最後一仗遇上挪威。

