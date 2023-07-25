女子世界盃人物誌︱英國製造的牙買加鋼門　遭視若敝屣轉籍創新天

女子世界盃F組賽事，世界排名43的牙買加面對世界排名第5的法國牌面上強弱懸殊，賽前全世界預期一面倒的賽事，最終0：0打和，僅第二次出戰世界盃決賽周的牙買加，獲得歷史性的1分。

對比4年前分組賽3戰皆北的陣容，牙買加主力變動不大，最大分別就是門將位置——先後效力倫敦四大球會的「入籍兵」利碧嘉史賓莎（Rebecca Spencer）。



轉籍牙買加的利碧嘉史賓莎，創下牙買加女足在世界盃歷史新一頁。（Getty Images）

為牙買加撲得歷史1分的星級門將

百米飛人保特（Usain Bolt）的家鄉牙買加盛產短跑名將，他們對足球的熱愛未能轉化成績，男子隊只曾出戰1998世界盃決賽周，女子隊2019年首次晉身決賽周，兩者皆慘烈收場，前者最後一場分組賽縱2：1勝日本，前兩仗面對克羅地亞和阿根廷均大敗未能出線，3仗分組賽合共失9球；女子隊上屆先後0：3負巴西、0：5負意大利、1：4不敵澳洲，3戰俱敗更失掉12球之多。

無論男或女子隊，防守都不是牙買加的強項，今屆女子世界盃首場分組賽面對實力強大的法國，出乎意料創下國家隊（不分男女）首次世界盃決賽周不失球歷史。牙買加門將史賓莎左飛右撲屢救險球最為搶鏡，她全場觸球43次並有5次撲救，還在防線最後方指揮若定。能在法國身上搶分成功算是意外收穫，牙買加得到這1分卻非偶然，史賓莎早已是位擁有世界級實力的門將。

史賓莎曾代表英格蘭各年齡組別，甚至入選大國腳。（影片截圖）

不被英格蘭欣賞的「前國腳」

史賓莎在英國出生和成長，10歲加盟阿仙奴女子青訓學院，15歲已獲提升上一隊，即使上陣機會不多，她在英格蘭女足小國腳踢盡各年齡組別。球會層面輾轉效力阿仙奴、車路士、韋斯咸，亦曾加盟伯明翰，2019年起轉投熱刺至今。踢盡倫敦4大球會，史賓莎的實力和級數毋庸置疑。

今屆決賽周前接受Sky Sports訪問，她說：「作為一個在英國成長的人，代表英格蘭曾是我唯一出路，我甚至不知道有牙買加這個選擇。」2009年她是英格蘭贏得U19女子歐洲國家盃的正選門將，整個賽事保持不失球，也是英格蘭U20世界盃成員，「獲英格蘭徵召是我的自豪時刻，這是很美好的經歷，我會不想去改變。」成年國家隊徵召等了又等，2016年她25歲時終於等到了，那場對愛沙尼亞的2017歐國盃外圍賽未獲派上陣，只坐在後備席。

利碧嘉史賓莎左飛右撲，領牙買加守和法國。（Getty Images）

英軍領隊殘酷對話終結一切

她感到不被欣賞和被低估，轉捩點是理應入選的她在沒有犯任何過錯之下，未能入選2017歐國盃大軍，「當時的英格蘭領隊告訴我，『你的職業生涯做過什麼？你什麼也沒有做過。』」史賓莎認為，她上陣次數確實不如她想要那麼多，「不過我仍是英超聯賽中其中一個獲得錦標最多的球員。」她回想整件事，終下定決心：「我不需要再在英格蘭做這件事。」

離開自小效力的英格蘭，她直言有點傷感，然而與前領隊那番對話「令一切變得容易」，「英格蘭是支偉大球隊，我感激曾跟他們一起經歷的一切，但那刻我知道：我受夠了。」

牙買加賽和法國搶得世界盃決賽周歷來第1分，全隊興奮慶祝。（路透社）

「牙買加是我100%歸屬」

牙買加在2019世界盃3場分組賽皆大敗，頭兩場正選門將史妮達（Sydney Schneider）當時只得19歲，仍是大學生，為北卡羅來納大學威明頓分校出戰NCAA大學聯賽；第3仗對澳洲的正選門將麥古莉（Nicole McClure）浪跡各地聯賽，CV當然難與史賓莎相比。

史賓莎因祖父母的關係有代表牙買加的資格，2021年6月首次獲這個加勒比海島國徵召，「我以牙買加背景為榮，在這球隊融入得較英格蘭更好，是我100%歸屬。」她是牙買加再次晉身決賽周的主力，32歲的她終能首次出戰成年國家隊大賽，「明顯地我已32歲，不再年輕了……我在英格蘭擁有豐富經驗，希望能把經驗帶到世界盃幫助球隊。」

史賓莎以實力和經驗穩守牙買加大門。（Getty Images）

史賓莎說到做到，分組賽首仗已交出頂級表現，助牙買加守和同組實力最強的法國。她開心地說：「我們守得很好，她們擲什麼給我們也守到，每個人由第1分鐘到90分鐘都很集中。當情況變得困難，我們仍能捱過，顯示了我們的能力。」她不諱言，「過去數星期很多人看淡我們，我們的目標只是從這場比賽有所得着。」

牙買加主帥當奴臣（Lorne Donaldson）大讚史賓莎為勇士，並透露對方在英超賽季後拒絕休息，「她在球季完結後幾乎沒有休息，只想立即返回國家隊，我跟她說：『你是否太辛勞了？』她回應：『不，我已準備好』。她真是很出色。」

首戰世界盃已為牙買加搶得世界盃決賽周歷史第1分，史賓莎賽後笑得開懷。（Getty Images）

成功在法國身上搶分，牙買加想再創歷史晉身淘汰賽難度仍很大，同組還有另一強隊巴西，關鍵是下場對實力相若的巴拿馬必須盡力全取3分。問題是牙買加隊長兼主力射手K梳爾（Khadija Shaw）對法國兩黃一紅被逐，下場需要停賽。

牙買加首仗踢出勇氣、鬥志和韌力，若能持出踢出這個水平，誰說不可能？史賓莎的熱刺隊友、牙買加中場史賓絲（Drew Spence）便豪言：「我們說，去吧，震驚全世界——沒有人相信我們，我們必須相信自己。」

牙買加餘下分組賽程：

29/07 20:20 巴拿馬 對 牙買加（Now 630台直播）

02/08 17:50 牙買加 對 巴西 （Now 633台直播）

