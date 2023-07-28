前F1車手曝法拉利傳奇與楊紫瓊結婚　一張照片道出19年愛情故事

前F1車手馬沙（Felipe Massa）在社交網站披露，前法拉利行政總裁Jean Todt與奧斯卡影后楊紫瓊結婚，祝賀兩人新婚快樂。馬沙分享了疑似婚禮現場的照片，還有一份介紹Jean Todt及楊紫瓊愛情故事的帖子，上面寫兩人在2004年6月於上海認識，Jean Todt在同年7月即向楊紫瓊求婚並獲答應，19年後的7月27日，兩人迎來人生中的獨特時刻。



馬沙分享了疑似婚禮現場的照片。（Instagram）

Jean Todt與楊紫瓊拍拖多年，前F1法拉利車手馬沙在Instagram突然發文祝賀兩人新婚快樂，並分享了多張疑似婚禮現場的照片，當中最受關注的是一張照片，影住一份介紹兩位新人的帖子。

馬沙在社交網站披露一份介紹Jean Todt及楊紫瓊的帖子。（Instagram）

帖子上有一張Jean Todt與楊紫瓊以前的合照，下面以英文寫：「我們在2004年6月4日於上海相識。在2004年7月26日，Jean Todt求婚，楊紫瓊答應。在6992日後的2023年7月27日在日內瓦，在眾多親朋好友見證下，我們很高興可以一起慶祝這個獨特時刻。」

短短一段文字，介紹了兩人19年愛情長跑，他們結識後不足兩個月，Jean Todt已經求婚，但足足19年後，兩人才正式簽字結婚。

現年77歲的Jean Todt是賽車壇的傳奇人物，在60年代起擔任拉力賽的領航員。在1981年的世界拉力錦標賽，他幫助拍檔車手Guy Fréquelin贏得車手榜亞軍，所屬的Talbot車隊更得到車隊冠軍。這一年後，他從領航員的崗位退役，投身賽車行政工作。

在1996年，Jean Todt在F1賽場督師。（Getty Images）

在1993年，他獲法拉利邀請，出任賽車部總經理，擔任F1法拉利車隊領隊，在2004年6月獲升任為法拉利行政總裁。Jean Todt在2008年離開法拉利，到2009年出任國際汽聯主席，直至兩年前卸任。

Jean Todt及舒密加在千禧年初建立起法拉利的王朝。（Getty Images）

在Jean Todt主管車隊的年代，他建立起法拉利的王朝。他邀請當時的兩屆冠軍舒密加過檔法拉利，之後由2000到2004年，「車神」舒密加5次贏得F1總冠軍，同時法拉利車隊亦雄霸車隊榜。