烏克蘭劍后拒握手被DQ引軒然大波　受邀獲奧運資格　FIE終轉軚

烏克蘭女子佩劍代表卡蘭（Olga Kharlan）在世界劍擊錦標賽首圈擊敗以中立國身份出戰的俄羅斯劍手施美露娃（Anna Smirnova）後，拒絕與對手握手而被取消資格，引起軒然大波。

一旦國際劍聯執行罰則的話，勢必影響卡蘭爭奪奧運資格的形勢。曾是劍手的國際奧委會主席巴赫向卡蘭發公開信，特別給予她奧運資格。國際劍聯其後宣布，准許卡蘭代表烏克蘭出戰今日（29日）舉行的團體賽。



卡蘭拒與俄劍手握手風波，成為世錦賽近日焦點之一。（路透社）

國際劍聯（FIE）早前投票容許俄羅斯及白羅斯兩國劍手重返國際賽，但只可以中立國身份參賽。烏克蘭的卡蘭與俄羅斯的施美露娃在世錦賽女子佩劍首圈碰頭，前者以15：7輕勝，但賽後她不願與俄國劍手握手，以拍劍代替，但對方同樣堅持，兩人最後不歡而散，施美露娃在劍道上逗留超過半小時，卡蘭則因為沒有握手，違反賽例而獲黑牌，被取消參賽資格。

根據FIE賽例，若劍手獲黑牌的話，將停賽60日，不能參與任何賽事，劍擊賽季在世錦賽後放暑假，似乎問題不大，但失去世錦的積分，對卡蘭爭奪巴黎奧運資格必然有影響。

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卡蘭賽後強調，因為戰爭關係，必定不會與俄羅斯劍手握手，並促請FIE方面更新規例，希望有關方面尊重烏克蘭運動員的決定。即使依照規例，國際劍聯「DQ」卡蘭的決定依然引起外界不滿，指FIE有偏幫俄羅斯之嫌，希望推翻這決定。

卡蘭的「握手門」事件，再度引起俄烏之間運動員的問題，國際奧委會主席、退役劍擊運動員巴赫（Thomas Bach）向卡蘭發公開信，表示理解她的處境：「作為一個前劍手，很難不去想你（卡蘭）現時的感受，自己國家發生戰爭，帶着不安及內心掙扎參加今年的世錦賽，加上日前發生的握手門事情，這是一個十分困難的處境，我想表達對你的支持。」

巴赫表示，在非常時期要採取非常手段，一旦卡蘭受黑牌影響而失落巴黎奧運資格的話，巴赫為她增加一個名額，邀請卡蘭參與明年的奧運會。

（Twitter截圖）

卡蘭被判罰黑牌，理應無法代表烏克蘭出戰今日開始的女子佩劍團體賽，但FIE方面公布，經討論及與卡蘭見面後，恢復她的比賽資格，將可為烏克蘭披甲。FIE暫代主席Emmanuel Katsiadakis直言，這決定體現奧運精神。卡蘭感激FIE「轉軚」，並感激連日來各界對她的支持。